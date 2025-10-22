Berlinul va plăti temporar salariile angajaților americani de la bazele militare de pe teritoriul Germaniei, afectați de blocajul bugetar din SUA

Germania urmează să plătească, începând din octombrie, salariile celor aproximativ 11.000 de angajaţi ai bazelor militare americane de pe teritoriul german, ale căror salarii sunt ameninţate de paralizia bugetară din Statele Unite, a anunţat miercuri Ministerul german al Finanţelor, relatează AFP, conform News.ro.

„Guvernul federal va angaja o cheltuială excepţională pentru a garanta că salariile din octombrie sunt plătite la timp”, a anunţat o purtătoare de cuvânt a ministerului de resort.

Ea precizează că aceste plăţi urmează să fie rambursate ulterior de către partea americană.

Marţi, Sindicatul german al serviciilor Verdi au cerut Guvernului german să se asigure că salariile angajaţilor civili ai Forţelor armate americane din Germania sunt plătite, în pofida „shutdown-ului” bugetar în Statele Unite.

Verdi estimează efectivele a 12.000 de oameni.

Începând de la 1 octombrie, o parte a administraţiei federale americane este oprită, iar sute de mii de funcţionari au fost trimişi în şomaj tehnic.

Această paralizie bugetară ameninţă de-acum, potrivit Verdi, angajaţii în Germania ai bazelor americane de la Ramstein şi Kaiserslautern (în Renania-Palatinat), Oberpfalz (Bavaria), Wiesbaden (Hessa) şi Stuttgart (Baden-Württemberg), toate în sudul Germaniei.

Aceşti salariaţi civili desfăşoară activităţi în sectoarele logistic, restauraţie, sănătate, securitate sau lupta împotriva incendiilor.

Potrivit Verdi, Statele Unite nu au validat, la 1 octombrie, creditele necesare plăţii salariilor, aşa cum prevede procedura lunară.

În trecut, aceşti angajaţi civili, remuneraţi conform convenţiei colective de muncă al Forţelor armate staţionate în Germania, „au fost excluşi de la efectele unui shutdown şi au continuat să-şi primească salariile”, potrivit Ministerului german al Finaţelor.