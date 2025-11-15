Bijuterii de sute de mii de euro, furate dintr-un butic din nordul Franței

Hoții care au dat o spargere în centrul orașului Roubaix au furat bijuterii în valoare de până la 1,2 milioane de dolari, potrivit precizărilor făcute sâmbătă de poliție, transmite AFP.

Hoții au intrat miercuri prin efracție într-un butic de bijuterii din Roubaix, oraș aflat în apropiere de Lille, și i-au luat ostatici pentru scurtă vreme pe bijutier și pe soția lui, iar apoi au fugit cu obiecte de valoare.

Poliția a anunțat sâmbătă că bijuteriile valorau „între 500.000 și un milion de euro”.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru infracțiunile de răpire și jaf armat.

Tot miercuri, într-un incident separat, mai multe persoane au aruncat în aer un seif pentru transfer de numerar care aparținea oficiului poștal principal din Roubaix și au fugit cu geanta care se afla înăuntru. Ulterior, s-a aflat că geanta nu conținea nimic altceva decât o serie de pungi goale. În acea seară au fost arestate șase persoane.

AFP amintește că în 19 octombrie a avut loc un jaf și la Muzeul Luvru din Paris, cel mai vizitat din lume, de unde hoții au furat bijuterii în valoare de 88 milioane euro, care rămân de negăsit. Patru suspecți au fost puși sub acuzare în ancheta deschisă de autoritățile franceze.

Printre cele opt piese „de o valoare patrimonială inestimabilă”, potrivit autorităților, se numără și diadema împărătesei Eugénie (soția lui Napoleon al III-lea), încrustată cu aproape 2.000 de diamante. Președintele francez Emmanuel Macron a reiterat recent că „bijuteriile vor fi găsite”, iar cei responsabili pentru jaf vor fi trași la răspundere.