Bilanțul atacului aerian de peste noapte asupra Ucrainei. Rușii au lansat 582 de drone și rachete

Urmările unui atac rusesc asupra Ucrainei din noaptea de 29 spre 30 august. Foto: X / Volodimir Zelenski

Rusia a lansat un atac aerian major împotriva regiunilor ucrainene în noaptea de vineri spre sâmbătă, ucigând o persoană și rănind aproximativ douăzeci în Zaporojie, potrivit autorităților locale, iar președintele Volodimir Zelenski a cerut Washingtonului și Bruxelles-ului să ia măsuri, transmite AFP..

Eforturile diplomatice pentru a găsi o soluție la războiul din Ucraina s-au accelerat în ultimele săptămâni, sub conducerea lui Donald Trump, dar până acum nu au produs rezultate concrete.

Rusia, dimpotrivă, și-a intensificat atacurile aeriene, lansând un număr record de drone împotriva Ucrainei.

Cel puțin o persoană a fost ucisă și aproximativ douăzeci de alte rănite în atacurile rusești nocturne din Zaporojie, un oraș mare din sud, au raportat serviciile de urgență pe Telegram. Trei minori, cu vârste cuprinse între 9 și 16 ani, au fost spitalizați.

Fotografiile distribuite de autoritățile ucrainene, inclusiv de Zelenski, arată clădiri în ruine și pompieri care se luptă cu flăcările.

Zeci de clădiri și locuințe au rămas fără electricitate și gaz din cauza atacurilor, potrivit guvernatorului regional Ivan Fedorov.

Armata rusă a lansat peste noapte 582 de drone și rachete împotriva Ucrainei, au spus Forțele Aeriene Ucrainene, adăugând că au doborât 510 drone și 38 de rachete inamice. Cinci rachete și 24 de drone au lovit în șapte locuri, resturi au căzut în alte 21 de locuri, potrivit sursei citate.

În total, 14 regiuni au fost afectate de această ofensivă, potrivit președintelui elenski.

Atacurile au provocat incendii în regiunea Dnipropetrovsk (centrul-estul Ucrainei), potrivit guvernatorului acesteia, Serghei Lisak.

Ministerul rus al Apărării a susținut că a efectuat un „atac masiv” împotriva unor ținte „militare” din Ucraina. Moscova continuă să insiste că nu a vizat infrastructura civilă, în ciuda numeroaselor indicii contrare, mai notează France Presse.

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul român de Externe privind recentele atacuri executate de forţele ruse asupra Ucrainei, a informat MAE vineri. Decizii similare au fost luate și de alte state europene, în contextul loviturilor rusești, mai ales cel din noaptea de miercuri spre joi asupra Kievului.