Biletele de tren se scumpesc din nou în decembrie

Biletele de tren se vor scumpi din nou în decembrie, la patru luni de la ultima mărire a prețurilor, care a fost aplicată în vară. Scumpirea de acum este din cauza ratei inflației și va fi de aproximativ 10%.

Biletele de tren s-au scumpit de patru ori din vara lui 2022 și până acum.

În fiecare lună decembrie, prețurile biletelor de tren cresc în funcție de rata anuală a inflației, atât la CFR Călători, cât și la operatorii privați. 2025 este al treilea an consecutiv în care se întâmplă acest lucru.

Mersul Trenurilor 2025-2026 intră în vigoare la 14 decembrie și de atunci va fi aplicată scumpirea.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a confirmat pentru HotNews.ro că, pe baza datelor INS, tarifele de călătorie se vor actualiza cu 9,88%. Se ține cont de indicele prețurilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivel naţional. ARF este autoritatea care poate modifica prețurile biletelor de tren, în funcție de inflație.

Tarifele stabilite prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii: se actualizează anual cu indicele de inflaţie, stabilit de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 octombrie.

Scumpirea biletelor a fost confirmată într-o discuție cu presa și de șeful CFR Călători, Traian Preoteasa: „Conform legii, o dată cu noul plan de Mers, prețul biletelor se indexează cu rata inflației. Aceasta este legea”, a spus el.

Cea mai recentă scumpire a biletelor de tren – din cauza creșterii TVA-ului de la 19%, la 21% a fost la 1 august 2025.

Biletele de tren s-au scumpit în medie cu 4,6% începând din data de 15 decembrie 2024, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor.

În decembrie 2023 prețurile au crescut în medie cu aproape 9%, iar în iulie 2022, cu 20%, fiind vorba tot despre actualizări în funcție de rata anuală a inflației.