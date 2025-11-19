Sari direct la conținut
Actualitate

Biletele de tren se scumpesc din nou în decembrie

HotNews.ro
Trenuri (foto Vlad Barza)
Trenuri (foto Vlad Barza)

Biletele de tren se vor scumpi din nou în decembrie, la patru luni de la ultima mărire a prețurilor, care a fost aplicată în vară. Scumpirea de acum este din cauza ratei inflației și va fi de aproximativ 10%.

Biletele de tren s-au scumpit de patru ori din vara lui 2022 și până acum.

În fiecare lună decembrie, prețurile biletelor de tren cresc în funcție de rata anuală a inflației, atât la CFR Călători, cât și la operatorii privați. 2025 este al treilea an consecutiv în care se întâmplă acest lucru.

Mersul Trenurilor 2025-2026 intră în vigoare la 14 decembrie și de atunci va fi aplicată scumpirea.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a confirmat pentru HotNews.ro că, pe baza datelor INS, tarifele de călătorie se vor actualiza cu 9,88%. Se ține cont de indicele prețurilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivel naţional. ARF este autoritatea care poate modifica prețurile biletelor de tren, în funcție de inflație.

Tarifele stabilite prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii: se actualizează anual cu indicele de inflaţie, stabilit de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 octombrie.

Scumpirea biletelor a fost confirmată într-o discuție cu presa și de șeful CFR Călători, Traian Preoteasa: „Conform legii, o dată cu noul plan de Mers, prețul biletelor se indexează cu rata inflației. Aceasta este legea”, a spus el.

Cea mai recentă scumpire a biletelor de tren – din cauza creșterii TVA-ului de la 19%, la 21% a fost la 1 august 2025.

Biletele de tren s-au scumpit în medie cu 4,6% începând din data de 15 decembrie 2024, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor.

În decembrie 2023 prețurile au crescut în medie cu aproape 9%, iar în iulie 2022, cu 20%, fiind vorba tot despre actualizări în funcție de rata anuală a inflației.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro