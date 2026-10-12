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Actualitate

Bill Gates indică „adevăratul pericol la această oră” în privința AI și avertizează: „Vom avea multe surprize neplăcute”

Andrei Stan
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Miliardarul Bill Gates avertizează că „adevăratul pericol nu este acela că inteligența artificială ar deveni incontrolabilă”, ci că această tehnologie risă să fie „folosită de persoane rău intenționate”.

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