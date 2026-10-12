Bill Gates indică „adevăratul pericol la această oră” în privința AI și avertizează: „Vom avea multe surprize neplăcute”

Miliardarul Bill Gates avertizează că „adevăratul pericol nu este acela că inteligența artificială ar deveni incontrolabilă”, ci că această tehnologie risă să fie „folosită de persoane rău intenționate”.

Cofondatorul Microsoft și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu o potențială multiplicare a atacurilor cibernetice care au la bază inteligența artificială (AI), un risc mai mare decât faptul că această tehnologie ar deveni „incontrolabilă”, scrie AFP.

„Atacurile cibernetice constituie fără îndoială cea mai marcantă provocare cu care ne vom confrunta în cursul anului viitor”, a declarat Gates cu prilejul unui interviu acordat canalului american ABC News.

„Adevăratul pericol la această oră nu este acela că AI ar deveni incontrolabilă” chiar dacă „va trebui să se lucreze la acest aspect”, a adăugat miliardarul american, în interviul publicat duminică seară târziu.

Ci „mai degrabă ca ar putea fi folosită de persoane rău intenționate”, a mai declarat Bill Gates, reluând o idee exprimată și în luna septembrie.

„În cursul anului care urmează, mai ales în domeniul securității cibernetice, vom avea multe surprize neplăcute”, a avertizat el, citat de Agerpres.

Conform magnatului, sistemele de securitate implementate de companiile specializate în AI nu sunt în prezent suficient de solide pentru a face față pirateriei informatice.

Multimiliardarul își exprimase deja îngrijorarea cu privire la efectele negative ale AI, solicitând, la sfârșitul lunii august, instituirea unor măsuri cum ar fi o taxă asupra AI, înființarea unei instanțe internaționale și desemnarea unor locuri de muncă rezervate oamenilor.

Mai mulți lideri importanți din acest sector au vorbit despre vigilența sporită pe care o necesită această tehnologie, Dario Amodei, de la Anthropic, angajându-se chiar să încetinească unilateral dezvoltarea acesteia.

În interviul pentru ABC, Bill Gates a respins totodată ideea – apărată de președintele american Donald Trump – potrivit căreia autoreglementarea companiilor specializate în AI ar fi suficientă pentru a garanta securitatea mondială.

„Ideea potrivit căreia, în legătură cu cea mai periculoasă tehnologie inventată vreodată de oameni, ultimul cuvânt îl au doar companiile, care reprezintă singurul mecanism de control de care dispune societatea (…) este clar că nu facem suficient”, a mai declarat cofondatorul Microsoft.