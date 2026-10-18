Billy Crystal, dezvăluire emoționantă după două tragedii care l-au marcat în ultimul an

Billy Crystal, odată unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori de comedie de la Hollywood, afirmă că 2026 a fost cel mai greu an din viața sa. Și-a pierdut un prieten drag, la un an după ce i-a fost mistuită de flăcări locuința în care a trăit pentru o mare parte a vieții sale și în care și-a crescut copiii, relatează revista People.

Cu toate că n-a mai jucat într-un film de anvergură în ultimele două decenii, singura excepție notabilă fiind comedia „Parental Guidance” din 2012, Billy Crystal nu s-a retras nicidecum din activitate.

Motivul pentru care a dispărut de pe marile ecrane din sălile de cinema este că a ales să se dedice teatrului, preferând să scrie și să joace în piese de pe Broadway. El a vorbit despre acest lucru încă de acum 14 ani, cu ocazia lansării filmului său de atunci. Întrebat într-un interviu acordat Reuters dacă i-a fost dor să facă filme, Billy Crystal a răspuns:

„Am petrecut peste patru ani lucrând la spectacolul meu solo de pe Broadway, ‘700 Sundays’, și nu-mi păsa să fac filme. Îmi place enorm să fiu în fața publicului, în direct. Piesa de teatru este mai satisfăcătoare decât orice altceva”.

Ajuns acum la vârsta de 78 de ani, actorul a ales să acorde un interviu pentru a promova tocmai o nouă piesă a sa de teatru. Una profund personală, în care vorbește despre viața și cariera sa.

„Era ca într-un episod din The Walking Dead”, povestește Billy Crystal

Incendiile de vegetație izbucnite în Los Angeles în ianuarie anul trecut au distrus casa familiei lui Billy Crystal, una în stil ranch construită în anii 1930. El și Janice, soția sa, cumpăraseră locuința în 1979 pentru a-și crește fiicele: Jenny, acum în vârstă de 53 de ani, și Lindsay, de 48 de ani.

„Am fost treziți devreme de elicoptere care zburau la joasă altitudine, apoi au început să se audă numeroase mașini de pompieri și sirene. Deja era mult fum pe cer. După aceea, am pornit televizorul și am văzut prieteni care își abandonau mașinile și fugeau ca să-și salveze viețile.

Atunci totul a devenit cu adevărat real și te gândești: ‘Incendiul s-a extins de la 20 de acri la 200 de acri în 15 minute. Hai să plecăm de aici’”, a povestit el în interviul acordat acum pentru revista People.

„Apoi s-a declanșat alerta. Nu mai auziserăm niciodată sunetul acela. Am luat albumele foto, albumele de nuntă și fotografiile de la nunțile părinților noștri. Asta am reușit să luăm cu noi, împreună cu hainele pe care le aveam pe noi, gândindu-ne că ne vom întoarce într-o zi”, a relatat Billy Crystal. S-au întors o săptămână mai târziu.

„Tot ce puteai vedea erau scheletele copacilor și coșurile de fum, cele care nu se prăbușiseră, tot felul de lucruri purtate de vânt pe străzi, nimeni în jur”, a povestit actorul veteran. „Era ca într-un episod din ‘The Walking Dead’, de parcă tocmai trecuse pe acolo ceva care măturase totul din calea sa”, a subliniat el.

Actorul spune că a pierdut „un prieten cum întâlnești o dată în viață”



În timp ce el, soția și cele două fiice ale lor priveau ruinele, Lindsay a zărit o piatră din grădina lor care supraviețuise flăcărilor. Pe ea era gravat un singur cuvânt: „Râsul”.

„Râsul este cel care m-a ajutat să trec peste momentele grele, încă de la vârsta de 15 ani, când a murit tatăl meu”, a povestit Billy Crystal cu câteva zile înainte ca noua sa piesă de teatru numită „860”, să aibă premiera la New York. El a numit piesa după adresa locuinței mistuite de flăcări.

Crystal a spus că scrierea textului spectacolului și adunarea unora dintre cele mai amuzante momente din viața și cariera sa au fost o modalitate de a face față. „Nu m-am gândit doar: «A, o să fac o piesă de teatru din asta». Nu, în același timp, mă ajuta să mă vindec”.

Actorul și regizorul Rob Reiner, pe care Crystal îl numește „un prieten cum întâlnești o dată în viață”, l-a încurajat în timp ce acesta pregătea spectacolul. Apoi, la 11 luni după incendii, a venit o nouă lovitură devastatoare: uciderea șocantă a lui Reiner și a soției sale Michele de către fiul lor.

Cei doi s-au cunoscut în 1976, când Crystal a fost ofertat să îl joace pe cel mai bun prieten al lui Reiner în „All in the Family”, un popular serial de comedie în SUA la momentul respectiv. În afara platourilor de filmare, cei doi aveau să lege una dintre cele mai strânse și cunoscute prietenii de la Hollywood. Una care a inspirat în parte celebra comedia „When Harry met Sally” din 1989, în care Crystal a jucat sub regia lui Reiner.

Rober Reiner și Billy Crystal la aniversarea din 2019 a 30 de ani de la lansarea filmului „When Harry met Sally”, FOTO: AFF / Abaca Press / Profimedia

„Râsul a făcut posibilă viața mea”

Crystal a povestit în noul interviu pentru revista People că mai scrisese despre o pierdere profundă și în trecut, în spectacolul său „700 Sundays”, recompensat cu un premiu Tony. Spectacolul respectiv a fost despre copilăria petrecută pe Long Island și despre felul în care a făcut față morții subite a tatălui său în urma unui atac de cord.

„Durerea acelor momente era ceva mai îndepărtată în timp”, a declarat actorul pentru revista People. „Ceea ce se întâmplă acum este încă proaspăt și încă are loc”, a mărturisit el.

Crystal dezvăluie că ultimul an a fost „cel mai greu an din viața sa”. Însă spune totodată că piesa de teatru este un mijloc de a aduce râsul în viețile oamenilor.

„Râsul a făcut posibilă viața mea”, a mai spus acesta.