Noi detalii despre asasinarea regizorului Rob Reiner și soției sale. Ce s-a întâmplat înainte de dubla crimă care a șocat Los Angelesul

Actrița Romy Reiner, fiica regizorului Rob Reiner, a descoperit doar trupul tatălui ei și a contestat relatările conform cărora cuplul s-ar fi certat cu fiul lor, Nick, la o petrecere din seara precedentă, a declarat o sursă apropiată familiei pentru The New York Times, citat de The Guardian.

Trupurile fără viață ale lui Rob și Michele Reiner au fost găsite duminică iar acum ies la iveală noi amănunte despre ce s-a întâmplat înainte de descoperirea macabră.

Prima care a dat alarma a fost o maseuză care venise la domiciliul cuplului Reiner pentru o programare, însă când nimeni nu a răspuns, a sunat-o pe fiica regizorului, Romy, care locuiește în apropiere.

Fiica cuplului Reiner a intrat în casa din cartierul de lux Brentwood din Los Angeles și a fost șocată când a găsit cadavrul tatălui ei și a fugit imediat după aceea.

Casa soților Reiner din Brentwood, Los Angeles, California. Sursă foto: MARIO TAMA / Getty images / Profimedia

Conform sursei NYT, fiica regizorului „fugit din casă îndurerată” fără să-și dea seama că și trupul neînsuflețit al mamei sale era și în interiorul vilei. Colega de apartament care o însoțise la domiciliul părinților a sunat la 911 iar echipajele de urgență au descoperit cadavrul lui Michele Reiner.

Fiul soților Reiner, pus sub acuzare

Procurorii l-au pus oficial sub acuzare pe fiul cuplului, Nick Reiner , în vârstă de 32 de ani, pentru două infracțiuni de crimă cu premeditare și de folosirea unei arme periculoase, un cuțit. În prezent, acesta se află în arest preventiv fără drept de eliberare pe cauțiune.

Persoana citată de NYT a contestat, de asemenea, mai multe detalii care au apărut în presă de la momentul crimelor. Potrivit sursei ziarului american, Romy le-a spus echipelor de intervenție de urgență că Nick locuiește într-o casă de oaspeți de pe proprietatea soților Reiner, dar nu l-a indicat ca potențial suspect la momentul respectiv.

Sursa NYT a contestat, de asemenea, informațiile potrivit cărora Rob și Michele Singer erau „îngrijorați” privind comportamentul fiului lor, Nick, din ultimele săptămâni, spunând că familia era „obișnuită să rezolve împreună problemele (lui Nick, n.r.)”.

Ce s-a întâmplat la petrecere

Sursa s-a referit și la informațiile privind o presupusă neînțelegere între soții Reiner și Nick, cu o seară înainte de crime, la o petrecere organizată de starul TV Conan O’Brien. Sursa a declarat că, deși nu este în măsură să spună dacă regizorul și-a „mustrat” fiul pentru comportamentul „necorespunzător” de la petrecere, sugestiile că cei doi au avut „cearta aprinsă” nu sunt corecte.

Șeful Poliției din Los Angeles, Jim McDonnell, a declarat marți că medicul legist nu a stabilit încă dacă soții Reiner au murit sâmbătă seara sau duminică. Starea corpurilor lor indica faptul că erau morți de câteva ore, conform relatărilor din presă.

Nick Reiner a fost arestat duminică în jurul orei 21:30 în cartierul Exposition Park, la aproximativ 24 de kilometri distanță de casa soților Reiner.

El trebuia să se prezinte în instanță marți pentru o audiere de punere sub acuzare, dar avocatul său, Alan Jackson, a declarat că acesta nu a primit avizul medical și că se va prezenta în instanță cel mai devreme miercuri.