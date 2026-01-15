Critici pentru premierul Bolojan după reacția sa în scandalul de plagiat al ministrului Justiției. Comparație cu cazurile Anastasiu și Moșteanu

Ilie Bolojan alături de Radu Marinescu (în picioare, lângă el) la votul de învestitură al guvernului, FOTO: Inquam Photos / George Călin

Jurnalista Emilia Șercan, cea care a publicat investigația care îl acuză pe ministrul Justiției Radu Marinescu de plagiat, afirmă că premierul Ilie Bolojan a greșit într-o dublă capacitate prin comentariile pe care le-a făcut despre acest caz. Ea argumentează totodată că premierul pare să dea dovadă de o dublă măsură în ceea ce îl privește pe ministrul PSD al Justiției.

„Abia în această dimineață am avut timp să ascult declarația premierului Ilie Bolojan pe tema plagiatului lui Radu Marinescu, iar nuanțele puse în cele câteva fraze spuse de acesta sunt mai mult decât revoltătoare”, a scris Emilia Șercan într-un mesaj publicat joi pe pagina sa de Facebook.

Ea subliniază că marți seara, când premierul Ilie Bolojan a fost la TVR și a vorbit despre plagiatul lui Radu Marinescu, nu era doar premierul României, ci avea, de câteva ore, și calitatea de ministru al Educației.

„În această dublă calitate, Bolojan a declarat că ‘Lucrurile de care este acuzat [Radu Marinescu] nu s-au întâmplat în mandatul de ministru, sunt de 15–20 de ani în urmă și încerc să îmi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de miniștri’”, amintește Șercan.

Ea subliniază însă că nici Dragoș Anastasiu nu a dat „șpagă de supraviețuire” în mandatul de viceprim-ministru, și nici Ionuț Moșteanu nu a mințit în CV-ul propriu în timpul mandatului de ministru al Apărării. „Asta am spus atunci, asta spun și acum”, subliniază jurnalista.

Jurnalista Emilia Șercan / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Emilia Șercan continuă mesajul pentru Ilie Bolojan:

A mai spus premierul că „[lucrurile] sunt de 15–20 de ani în urmă și încerc să îmi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de miniștri”.

Pe Anastasiu și pe Moșteanu, însă, i-a evaluat exact pentru scandaluri vechi, nu pentru ce au făcut ca membri ai Guvernului, pentru că ambii au demisionat după niște discuții avute cu Ilie Bolojan, după ce a ieșit mare scandal public.

Mai spune Ilie Bolojan că „cu cât cei care ocupă funcții publice sunt mai mult atacați – motivat sau nu – și, din cauza acestor atacuri, ne pierdem autoritatea, cu atât riscul să nu mai fim performanți este destul de mare”.

La această parte am rămas interzisă, pentru că această afirmație este, de fapt, o critică indirectă la adresa presei care face deranj și publică dezvăluiri despre miniștri, care își pierd astfel autoritatea și nu mai pot fi „performanți”.

Bine că nu a spus și domnul Bolojan „dar de ce acum?”.

„Rolul presei este de a informa publicul. Responsabilitatea presei este de a se documenta și de a prezenta informații corecte și verificate, care sunt de interes public. Ca jurnalist, publici când ai terminat de documentat un subiect. Dacă cineva își închipuie că m-am apucat de verificat teza lui Marinescu a doua zi după ce a anunțat procedura de selecție a procurorilor marilor parchete, înseamnă că nu știe ce vorbește”, subliniază jurnalista de investigații.

Ea consideră că Radu Marinescu și-a pierdut autoritatea pentru că nu poți fi ministru al Justiției atât timp cât ai furat, pentru că despre ideea de plagiat domnul Bolojan însuși a spus că este furt.

„Funcția de ministru al Justiției presupune, cu atât mai mult, cinste și corectitudine, pentru că este interfața publică a ideii de justiție. Funcția de ministru al Justiției are și o încărcătură simbolică puternică, pentru că prin justiție asiguri legalitatea și moralitatea într-o societate. Litera, dar și spiritul legii! Cum poate, atunci, tolera domnul Bolojan ideea ca tocmai ministrul Justiției să fi furat, din dubla sa calitate de premier și de ministru al Educației?”, spune Emilia Șercan.

„Și, implicit, cum poate tolera linșajul public la care sunt supusă, asta dacă are vreo idee despre rolul presei într-un stat de drept?”, conchide ea mesajul.