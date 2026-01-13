Ilie Bolojan, prima reacție la acuzațiile aduse lui Radu Marinescu: „Plagiatul este o formă de furt”. În ce condiții ministrul Justiției își va pierde funcția

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la TVR, că este nevoie ca „o entitate independentă” să aprecieze dacă în cazul tezei de doctorat a lui Radu Marinescu este vorba de plagiat sau nu. Totodată, șeful guvernului a invocat „evaluarea personală” și „evaluarea politică” a miniștrilor de cătra partidele care i-au propus în cabinet.

Ilie Bolojan a precizat că a avut o discuție, marți dimineață, cu ministrul Justiției. „Lucrurile de care este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru, ci acum 15-20 de ani și încerc să-mi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatul de ministru”, a spus Bolojan.

Deși consideră plagiatul drept o formă de furt, premierul susține că un asemenea verdict trebuie confirmat de o instituție specializată.

„Plagiatul, care este o formă defurt, să ne înțelegem foarte bine, nu este apreciat și acest lucru îl înțelege orice om care știe valoarea muncii (…) Sper că o entitate independentă va aprecia dacă acest plagiat este real sau nu. Înțeleg că nu mai predă la facultate și nu mai are un efect obținerea acestui doctorat în cariera dânsului, dar trebuie să discutăm foarte deschis: orice om care o cupă o funcție publică este performant sau nu și în funcție de autoritatea pe care o are. Clarificarea oricăror situații de genul ăsta este de bun august astfel încît să conserve credibilitatea unui responsabil și să-ți păstrezi autoritatea astfel încât să dea rezultate”, a spus primul-ministru.

La observația că au fost miniștri – Ionuț Moșteanu și Dragoș Anastasiu – care și-au pierdut funcțiile după scandaluri legate de integritate, Bolojan a spus: „Aici sunt aspecte care țin de evaluarea personală, de evaluarea politică pe care fiecare partid care își susține miniștrii o face.”

Când a fost întrebat explicit dacă Marinescu își va pierde funcția doar dacă va exista un verdict din partea unei instituții academice privind acuzele de plagiat, Ilie Bolojan a răspuns: „Altfel este o acuzație și se intră într-o zonă de speculații, de lucruri care se leagă de cronologia datei la care a apărut această informație, dar asta este situația în momentul de față.”

Acuzațiile Emiliei Șercan

PressOne a publicat luni o investigație de presă, semnată de jurnalista Emilia Șercan, prin care arată că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată. Potrivit analizei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Radu Marinescu, a reacționat la investigația din PressOne publicată de jurnalista Emilia Șercan în care este acuzat că a plagiat masiv lucrarea de doctorat, ministrul Justiției afirmând că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și insistând că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”.

PSD a transmis un comunicat de presă la câteva ore după ce jurnalista Emilia Șercan a publicat analiza lucrării de doctorat a ministrului Justiției, cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil”.

Social-democrații spun că îl vor susține în continuare „fără rezerve” pe ministrul Justiției și „condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

PSD, susținere fără rezerve pentru Marinescu

PSD acuză un atac politic care are ca scop demiterea ministrului. „Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice!”, arată comunicatul transmis de partid.

În plus, social-democrații o atacă virulent pe jurnalista Emilia Șercan, pe care o acuză de impostură și de plagiat: „O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență.

Ca atare, PSD îi acordă ministrului Radu Marinescu susținerea politică totală pentru îndeplinirea mandatului și se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiției”.