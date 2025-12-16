Bismark și actualul sistem de pensii. Statul bunăstării nu a fost inventat de stânga, ci a fost inventat ca să oprească stânga

În 1879, Bismarck și-a abandonat partenerii de coaliție, Național-Liberalii, și a creat un nou bloc de putere protecționist, determinându-i pe ceilalți să accepte protecția tarifară pentru industria siderurgică, care se lupta cu producătorii britanici.

El a permis noilor industrii grele – fier, oțel, utilaje, substanțe chimice – să se dezvolte în spatele unor ziduri protectoare și, în cele din urmă, să îi ajungă din urmă pe principalii producători din Marea Britanie, chiar dacă acest lucru însemna alimente mai scumpe (deși majoritatea oamenilor aveau un venit mai mare ca urmare a industrializării Germaniei, așa că prețurile mai mari la alimente nu au contat prea mult).

Moștenirea lui Bismarck nu s-a încheiat odată cu dezvoltarea industriilor grele germane. Există o altă moștenire a sa care a avut un impact și mai mare – și mult dincolo de Germania: înființarea statului bunăstării.

Mulți oameni cred că statul bunăstării este produsul unor forțe politice „progresiste”, precum democrații New Deal din SUA, Partidul Laburist britanic sau partidele social-democrate scandinave, dar, de fapt, ultraconservatorul Bismarck l-a creat primul.

În 1871, la scurt timp după unificarea Germaniei, care până atunci fusese împărțită în zeci de entități politice (în jur de 300 dacă ne întoarcem în secolul al XVIII-lea), Bismarck a introdus un program de asigurări care proteja lucrătorii de accidentele industriale. Deși acoperea doar o gamă limitată de lucrători, a fost prima asigurare publică din lume pentru oamenii muncii, scrie Ha-Joon Chang în cartea „Edible Economics”

Odată ce și-a consolidat puterea prin „căsătoria fierului și a secarei” în 1879, Bismarck și-a accelerat eforturile pentru măsuri de asistență socială și a introdus asigurarea publică de sănătate în 1883 și o pensie publică în 1889 – ambele fără precedent în lume. În 1884, și-a extins asigurarea anterioară pentru accidente de muncă pentru a acoperi toți lucrătorii. Germania nu a reușit să introducă prima asigurare de șomaj (această onoare revine Franței), o altă piatră de temelie a statului social modern, dar lui Bismarck i se poate atribui meritul de a fi înființat primul stat social din istorie.

Bismarck nu a introdus statul bunăstării pentru că era „socialist”, așa cum este numit oricine ar susține statul bunăstării în zilele noastre. A fost un antisocialist faimos

Între 1878 și 1888, a menținut așa-numitele legi antisocialiste care restricționau puternic activitățile Partidului Social Democrat, deși acestea nu au ajuns la interzicerea completă a partidului. Dar era pe deplin conștient de faptul că, dacă muncitorii nu ar fi protejați împotriva șocurilor majore ale vieții (accidente de muncă, boli, bătrânețe, șomaj etc.), aceștia ar fi atrași de socialism.

Paradoxal, Bismarck a inițiat acele scheme de asistență socială pe care mulți oameni le consideră astăzi „socialiste” pentru a ține socialismul la distanță.

Tocmai din acest motiv, mulți socialiști, în special în Germania, au fost împotriva statului bunăstării la început. L-au văzut ca pe o modalitate de a „cumpăra” muncitorii și de a-i împiedica să răstoarne capitalismul printr-o revoluție și să instaureze socialismul.

După al Doilea Război Mondial, chiar și multe partide de centru-dreapta din țările europene au ajuns să îmbrățișeze statul bunăstării, deoarece și-au dat seama că oferirea de securitate cetățenilor obișnuiți era vitală pentru atingerea stabilității politice, mai ales în fața concurenței sistemice din partea țărilor blocului sovietic.

Statul bunăstării nu este înțeles greșit doar în ceea ce privește originea

Cea mai frecventă neînțelegere despre statul bunăstării este că funcția sa principală este de a oferi lucruri „gratuit” oamenilor mai săraci – ajutor de venit, pensii, subvenții pentru locuințe, asistență medicală, ajutor de șomaj și alte asemenea.

Dar beneficiile sociale nu sunt gratuite. Toată lumea plătește pentru ele. Multe dintre beneficiile sociale pe care le primesc oamenii sunt finanțate din contribuții de „asigurări sociale” – adică plăți legate de anumite scheme publice de asigurări pentru cheltuieli precum bătrânețea și șomajul – pe care le plătesc majoritatea contribuabililor. În plus, majoritatea oamenilor plătesc impozit pe venit, deși persoanele mai sărace plătesc o proporție mai mică din veniturile lor ca impozit pe venit decât persoanele mai bogate. Mai mult, chiar și cele mai sărace persoane care sunt scutite de impozitul pe venit sau de contribuțiile la asigurări sociale plătesc „impozite indirecte” atunci când cumpără lucruri – taxa pe valoarea adăugată, taxa generală pe vânzări, tarife de import și așa mai departe.

De fapt, aceste impozite sunt proporțional mult mai împovărătoare pentru cei săraci. De exemplu, în Regatul Unit, începând cu 2018, cele mai sărace 20% dintre gospodării au plătit 27% din venitul lor ca impozite indirecte, în timp ce cele mai bogate 20% au plătit doar aproximativ 14%.

Înțeles în acest fel, nimeni nu primește lucruri „gratuit” prin intermediul statului social.

De exemplu, în Marea Britanie, datorită asigurărilor de sănătate socializate din cadrul NHS (Serviciul Național de Sănătate), nu trebuie să plătești de fiecare dată când mergi la spital. Dar ți-ai plătit vizita la spital (și vei continua să o plătești și în viitor) prin impozite și contribuții la asigurările sociale.

Ideea statului bunăstării este că, în calitate de cetățeni (și rezidenți pe termen lung), primim cu toții același pachet de asigurări la un preț mai mic, cumpărând „en gros”.

Cea mai bună modalitate de a ilustra acest aspect este de a compara costul asistenței medicale din SUA, care este singura țară bogată care nu are asigurare publică de sănătate universală, cu cel din alte țări bogate.

Ca proporție din PIB, SUA cheltuiește cu cel puțin 40% mai mult și de până la două și jumătate mai mult pentru asistență medicală decât alte țări la fel de bogate (17% din PIB față de intervalul de 6,8% pentru Irlanda și 12% pentru Elveția). În 2019, SUA au cheltuit 17% din PIB-ul său pentru asistență medicală, față de media OCDE de 8,8%. Cifrele pentru anumite țări sunt 12% pentru Elveția, 11,7% pentru Germania, 10,3% pentru Regatul Unit, 9,1% pentru Finlanda, 8,7% pentru Italia, 6,8% pentru Irlanda. Vezi aici.

Există diverse explicații pentru acest lucru, dar un motiv important este că sistemul american de sănătate este fragmentat și, prin urmare, nu poate beneficia de achiziții colective la fel de mult ca omologii săi din alte țări care au un sistem de sănătate mai unificat.

De exemplu, fiecare spital (sau grup de spitale) trebuie să își cumpere propriile medicamente și echipamente, în loc să le cumpere printr-un sistem național care beneficiază de reduceri la „cumpărare en-gros”, în timp ce fiecare companie de asigurări medicale (pe lângă faptul că percepe prime mai mari, fiind o entitate cu scop lucrativ) trebuie să aibă propriul sistem de administrare, mai degrabă decât unul unificat care beneficiază de „economie de scară”.