Bitcoin și-a pierdut toate câștigurile de după ce Donald Trump a redevenit președinte: „Fiecare bulă are nevoie de un ac care să o spargă”

Prețul bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume, a coborât la cel mai scăzut nivel de după alegerile prezidențiale organizate de Statele Unite în noiembrie 2024, unele în cadrul cărora republicanul Donald Trump a promis că va fi un „campion” al sectorului crypto, relatează Business Insider.

Bitcoin s-a scufundat într-o piață „bear” (de scădere), cu un declin de până la 37% față de vârful atins în octombrie 2025. Prețul celei mai mari criptomonede a coborât pentru scurt timp luni sub pragul de 75.000 de dolari, înainte de a reveni ușor până în jurul valorii de 78.100 de dolari marți.

În centrul celei mai recente vânzări masive s-a aflat schimbarea majoră de sentiment din tranzacțiile speculative bazate pe impuls, în special pe aur și argint. Analiștii afirmă că vânzarea brutală care a prăbușit prețurile metalelor prețioase s-a propagat și asupra bitcoin.

Potrivit Coinglass, data de 30 ianuarie a fost al 10-lea cel mai mare eveniment de lichidare din istoria bitcoin, cu poziții în valoare de 2,5 miliarde de dolari vândute forțat. Lichidarea din 10 octombrie 2025 – chiar la începutul actualei piețe „bear” a bitcoin – a fost cea mai mare din istorie, atingând 19,1 miliarde de dolari.

De ce scade prețul bitcoin

Bitcoin tinde să urmeze evoluția altor active riscante, iar aurul și argintul s-au comportat în ultimele săptămâni mai puțin ca refugii sigure și mai mult ca acțiuni de continuă creștere – pe care investitorii pariază în ideea că prețul lor va continua să crească.

Prăbușirea prețurilor lor de vineri a fost cel mai recent factor care a pus presiune pe criptomonede, însă dezamăgirile pentru investitorii în bitcoin se acumulau de luni întregi.

În 2024, Trump a făcut campanie pe ideea transformării SUA în „capitala mondială a criptomonedelor”, promițând reglementări favorabile sectorului crypto și crearea unei rezerve strategice de bitcoin. Însă entuziasmul s-a estompat între timp, iar alți factori, mai degrabă negativi, au influențat prețul.

Pe de o parte, obstacole precum războaiele comerciale, o piață a muncii anemică în SUA și blocajele guvernamentale i-au făcut pe investitori să fie reticenți față de activele mai riscante.

Un „ac” pentru prețul criptomonedelor

Cel mai recent factor care alimentează debarasarea de activele riscante este nominalizarea de către Trump a lui Kevin Warsh pentru a conduce Rezerva Federală (Fed), banca centrală a SUA, după expirarea mandatului actualului președinte, Jerome Powell, în luna mai.

Deși Warsh a cerut rate mai scăzute ale dobânzii de la alegerea lui Trump în noiembrie 2024 încoace, el este un susținător al politicilor monetare mai restrictive („hawkish”).

Bitcoin și alte active riscante, precum acțiunile de creștere, tind să prospere în medii cu dobânzi scăzute și politici monetare relaxate.

„Fiecare bulă are nevoie de un ac care să o spargă, iar nominalizarea lui Kevin Warsh pentru a-l înlocui pe Jerome Powell în funcția de președinte al Fed a fost înțepătura de această dată”, a declarat Kyle Rodda, analist senior al piețelor financiare la Capital.com, pentru Business Insider.