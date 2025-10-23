Flanco a anunțat calendarul pentru Black Friday 2025

Retailerul Flanco a anunțat când va începe ediția Black Friday din acest an, o ediție care va dura cinci săptămâni. Flanco va ține Black Friday între 24 octombrie și 30 noiembrie, în timp ce eMAG va organiza Black Friday într-o singură zi, pe 7 noiembrie.

Fenomenul de shopping Black Friday a pornit în România în 2011 și a ajuns la ediția cu numărul 15. În primii ani, Black Friday se ținea după 20 noiembrie, însă eMAG a dus ziua de reduceri în prima jumătate a lunii, iar în ultimii doi ani chiar în prima decadă.

În SUA, Black Friday-ul original se va ține pe 28 noiembrie, în vinerea de după Ziua Recunoștinței (Thanksgiving Day),

Altex a anunțat că va organiza Black Friday 2025 între 30 octombrie și 19 noiembrie, campania având 21 de zile. Dintre marii retaileri, Flanco are în 2025 cea mai lungă campanie de Black Friday: 38 de zile.

Flanco va organiza campania de Black Friday atât online, pe flanco.ro, cât și în cele 162 de magazine din țară. Clienții care utilizează aplicația Flanco Smart Discounter vor beneficia de acces anticipat la ofertele de Black Friday, cu o zi înaintea lansării oficiale, pe 23 octombrie, spune compania.

Flanco a dat și câteva exemple de produse „vedetă”: smartphone Samsung Galaxy A56 (8GB + 128GB) la 1.399 lei, iPhone 15 (128GB) la 3.299 lei, laptop Lenovo IP3 Slim 15.6” la 1.799 lei, televizor QLED Android 100 cm la 799 lei, friteuză cu aer cald Tefal (7L) la 399 lei sau espressor automat Philips la 999 lei.