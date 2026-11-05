Black Friday 2026. Cu puțin timp înainte de începerea marilor reduceri la eMAG, datele arată un lucru surprinzător despre intenția românilor

Black Friday 2026 se anunță o ediție a recordurilor. eMAG estimează pentru prima oară vânzări de peste un miliard de lei, curierii se pregătesc pentru milioane de colete, iar românii spun că vor cheltui mai mult decât anul trecut. Ziua cea mare este 6 noiembrie, dar unele magazine online au început reducerile încă înainte de 20 octombrie și le vor continua până spre Moș Nicolae.

Black Friday este, în teorie, o singură zi de mari reduceri, dar în România a devenit un eveniment care se întinde pe șapte săptămâni.

eMAG estimează noi recorduri, și nu doar la vânzările totale, dar și la plățile cu cardul și la ponderea celor care își vor ridica de la easybox coletele.

eMAG promite că pe 6 noiembrie peste 1,8 milioane de produse vor avea cel mai mic preț din an, cu 20% mai multe decât în 2024 și 2025.

Black Friday 2026 – calendarul celor mai mari magazine

eMAG 6 noiembrie (16-17 ore)

Altex 29 octombrie – 18 noiembrie (21 de zile, trei etape)

Flanco 22 octombrie – 30 noiembrie (40 zile, mai multe etape)

Fashion Days 1 – 8 noiembrie (opt zile)

evoMAG 29 octombrie – 15 noiembrie (18 zile)

PC Garage 6 noiembrie

Comparând datele cu cele de acum 5-6 ani, Black Friday s-a mutat în prima decadă a lunii noiembrie la magazinele care mizau pe evenimente scurte, în timp ce comercianții cu promoții de mai multe săptămâni încep încă de la sfârșitul lui octombrie, la fel ca în 2020 sau 2021.

eMAG Black Friday pe 6 noiembrie

eMAG estimează vânzări cu 50 milioane lei mai mari decât în 2025 și așteaptă pentru prima oară depășirea pragului de un miliard de lei. În plus, estimările sunt că ponderea celor care vor plăti cu cardul va trece în premieră de 80%, iar cea a cumpărătorilor care vor ridica coletele de la easybox va depăși 70%.

Toate coletele ar trebui să ajungă până la 21 noiembrie, iar primele vor ajunge vineri, chiar în ziua de Black Friday, Este de așteptat să fie tot mai populare cumpărăturile în rate, mai ales că în primele nouă luni a fost cu 22% mai mare decât anul trecut valoarea totală a produselor cumpărate în acest mod.

Care ar putea fi produsele cu cea mai mare creștere? Compania a prezentat câteva cifre. Băuturile, cafeaua și ceaiul, produsele de curățenie, piesele auto și produsele pentru animale de companie sunt categoriile care au înregistrat cele mai mari creșteri ale comenzilor în rândul clienților noi ai eMAG.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată în categoria băuturilor, unde numărul produselor comandate de clienții noi a avansat cu 81% în perioada aprilie-septembrie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Compania promite că 1,8 milioane de produse vor avea cel mai mic preț din an, cu 20% mai multe decât în 2025.

Unele campanii de Black Friday țin până la Moș Nicolae

Cel puțin 250 de magazine online – de la cele foarte mari, până la unele cu numai câțiva angajați – organizează campanii în acest an, arată datele site-ului blackfriday.ro care monitorizează an de an „fenomenul” de shopping.

Unele magazine online au pornit campaniile de Black Friday pe 19 octombrie, iar cele mai lungi vor ține până în decembrie, astfel că vor fi oferte de „Black Friday timp de 50 de zile. Niciun comerciant nu va avea o campanie atât de lungă, însă câțiva au campanii de peste 40 de zile.

Datele site-ului blackfriday.ro arată că opt zile este durata medie a unei campanii, iar o treime dintre magazinele online monitorizate au campanii de peste două săptămâni. Datele mai arată că 16% dintre magazinele online încep campania mai repede decât în 2025.

Un buget mai mare decât în 2025, cel puțin în teorie

Bugetul mediu pe care românii intenționează să-l aloce cumpărăturilor de Black Friday este de 1.200 de lei în 2026, față de 1.120 de lei anul trecut, o creștere de aproximativ 7%, arată un studiu al procesatorului de plăți PayU România.

Peste o treime dintre respondenți spun că vor să cumpere produse mai scumpe, față de 29% în 2025. Diferențele între categoriile de venit sunt mari: cei care câștigă peste 8.000 de lei lunar au un buget de peste 1.500 de lei, în timp ce persoanele cu venituri sub 3.000 de lei plănuiesc să cheltuiască puțin peste 700 de lei.

Produsele IT&C, precum telefoanele, laptopurile și gadgeturile, se află în fruntea preferințelor pentru Black Friday 2026, fiind menționate de 48% dintre respondenți. Urmează moda și accesoriile (45%) și produsele de frumusețe și sănătate (43%). O treime dintre consumatori (34%) vor să profite de reduceri pentru a cumpăra produse pe care le aveau deja în plan, iar o treime intenționează să achiziționeze cadouri de sărbători.

Compania Kantar, care în fiecare an face un studiu despre Black Friday, spune că 92% dintre cei întrebați știu despre Black Friday și peste jumătate dintre aceștia intenționează să cumpere. O treime dintre potențialii cumpărători plănuiesc să aloce un buget de peste 3.000 de lei pentru Black Friday 2026, iar unu din șase susțin că au buget de peste 5.000 de lei. Cei întrebați spun că ar fi dispuși să aloce un buget cu 10% mai mare decât anul trecut.

Și companiile de curierat se așteaptă la livrări record

Liderul pieței, FAN Courier, se așteaptă la o creștere de 10% a volumelor pentru perioade de Black Friday, față de 2025, iar în ziua de vârf ar putea fi procesate 800.000 de colete, față de 700.000 la maximul din ediția de anul trecut.

Sameday, compania de curierat din grupul eMAG, estimează că va livra cu 15% mai multe colete decât anul trecut și ziua de vârf va fi 10 noiembrie, cu 925.000 de colete (dublu față de o zi obișnuită).