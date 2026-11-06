Black Friday 2026 la eMAG. Topul produselor care s-au vândut cel mai rapid. 350 de bucăți în 22 de secunde 

Campania Black Friday 2026 la eMAG a adus, până la această oră, cifre și vânzări record. Sute de produse cu reducere de preț s-au vândut în intervale de doar câteva zeci de secunde.

În topul produselor cel mai rapid vândute sunt biletele la festivalul Beach, Please! 2027 -. 350 de bilete la prețul de un leu au fost vândute în 22 de secunde.

La electrocasnice, cel mai rapid vândute au fost televizoarele LG LED, 138 de cm, Ultra HD, la prețul de 999 de lei. 100 de bucăți au fost vândute în 32 de secunde. Acest produs a fost redus de la 2.199 de lei.

În 74 de secunde s-au vândut 300 de laptopuri HP 255R G10 cu procesor AMD Ryzen. Cu prețul inițial de 2.849,99 de lei, laptopul s-a vândut de Black Friday cu 999,99 de lei.

Black Friday la eMag: Ce telefoane s-au vândut în timp record

La categoria telefoanelor, Apple Iphone 16 de 128 de GB a fost premiantul în acest top. 500 de bucăți au fost vândute în 175 de secunde. Iphone 16 s-a vândut cu 3.499 de lei, redus de la 5.599 de lei.

Și Samsung Galaxy S26 Ultra a înregistrat vânzări record. 250 de telefoane au fost vândute în 189 de secunde, cu prețul de 4.499,99 de lei.

La nouă ore de la începerea Black Friday, vânzările pe eMAG au ajuns la 860 milioane lei, cu aproape 10% mai mari decât în același moment din ediția 2025. Ponderea celor care au plătit cu cardul a ajuns la un nou record, spre 87%. Per total, 571.000 de clienți au cumpărat în aceste ore, iar media de produse per client a fost de 5,7.

Black Friday la eMAG a început de dimineață, la 07:14, și continuă până la miezul nopții.