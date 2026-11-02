Blocajul politic din Israel: Preşedintele Isaac Herzog anunţă consultări cu partidele mai mici

Preşedintele israelian Isaac Herzog a anunţat luni că intenţionează să organizeze consultări cu partidele mai mici în vederea formării noului guvern.

Consultările, care vor fi transmise în direct, urmează să înceapă miercuri după-amiază cu reprezentaţi ai Partidului Sionist Religios. Acestea vor fi urmate de discuţii cu oficiali ai formaţiunii ultraortodoxe Shas şi cu partidul de extremă dreapta Yisrael Beitenu („Israel este casa noastră”), relatează DPA și Agerpres.

Consultările vor continua joi dimineaţă, începând cu oficiali ai alianţei ultraortodoxe Iudaismul Unit al Torei.

Urmează discuţii cu formaţiunea de extremă dreapta Otzma Yehudit („Puterea Evreiască”), cu Democraţii, cu partidele arabe Raam şi Lista Unită, precum şi cu alianţa de centru-dreapta condusă de foştii premieri Naftali Bennett şi Yair Lapid.

În mod tradiţional, preşedintele însărcinează cu formarea guvernului candidatul despre care consideră că are cele mai mari şanse de a obţine o majoritate parlamentară.

Acesta nu trebuie să fie neapărat liderul celui mai mare partid, adică actualul prim-ministru Benjamin Netanyahu. Partidul său de dreapta, Likud, a ieşit pe primul loc la alegerile parlamentare, obţinând 27 din cele 120 de mandate.

Politicianul din opoziţie Gadi Eisenkot a obţinut 21 de mandate cu partidul său nou înfiinţat, Yashar.

Întrucât nici coaliţia de guvernare a lui Netanyahu, nici blocul opoziţiei nu deţin majoritatea necesară de 61 de mandate, situaţia politică din Israel se află într-un blocaj.

Liderii celor două principale partide urmează să se întâlnească separat cu Herzog joi seara.

Candidatul desemnat de preşedinte are la dispoziţie 28 de zile pentru a forma o coaliţie. Este posibilă o prelungire cu 14 zile a termenului. Ulterior, pot fi propuşi alţi candidaţi, însă, dacă nu se reuşeşte formarea unei coaliţii capabile să asigure o majoritate, se organizează noi alegeri.

Preşedintele Herzog a făcut apel la liderii partidelor să fie deschişi la „soluţii creative” pentru a preveni această situaţie.