Blocul din Rahova care a explodat avea contract cu firma acuzată de locatari că a rupt sigiliul. Ce spune Distrigaz despre recomandarea firmei

Urmările exploziei cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Inquam Photos / Tudor Pană

Asociația de locatari din blocul din Rahova care a explodat vineri avea contract cu firma Amproperyconstruct SRL (AMPCgaz) despre care locatarii spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele, potrivit unui document obţinut de Antena 3 CNN. Contractul a fost semnat joi, 16 octombrie. Administratora blocului a declarat, vineri, jurnaliştilor, că această firmă le-a fost recomandată de Distrigaz Reţele Sud pentru a efectua verificarea instalaţiilor şi reparațiile.

În contractul prezentat de Antena 3 se arată că firma este posesor de autorizație ANRE și că obiectul contractului îl reprezintă „prestarea serviciilor de revizie tehnică a instalației de gaze după un eveniment gaz oprit”.

Valoarea serviciului prestat era de 2.970 de lei. În contract se arată că „intră în vigoare la data semnării”, adică pe 16 octombrie.

Administratora blocului a declarat, potrivit Antena 3, că sigiliul pus de Distrigaz Sud Rețele cu o zi înainte de explozie a fost rupt de firma AMPCgaz.

Locatarii spun că firma a plecat fără să facă verificări

Un alt locatar a povestit, vineri, că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sigiliul, a dat drumul la robinetul de gaze fără să verifice apartamentele, apoi echipa a cerut 1.500 de lei, cu promisiunea că vor verifica în aceeaşi zi.

„Ne-au dat un număr de telefon. Administratora a luat legătură cu firma respectivă, a zis că ne costă 2.700 lei să vină să verifice toate apartamentele și să ne dea drumul la gaz. Am zis ok. Cei de care cu care am luat legătura colaborează cu Distrigazul”, a povestit locatarul. Acesta a spus că reprezentantul firmei a cerut 1.500 lei fără a face verificări.

„Și acum doamna administrator zice „Domnule, cum să vă dăm 1.500 lei? Nu trebuie să verificați, că am vorbit că trebuie să verificați? Și zice: „nu, vă dăm drumul, plătiți 1.500 lei, vă dăm drumul până mâine și mâine trebuie să semnăm un contract în care să vă montăm senzor la fiecare apartament. Și n-am fost de acord cu acea plată. Să dăm drumul la gaz fără să fie verificată nicio țeavă și domnul s-a dus, a închis robinetul la loc cu sigiliul rupt. S-a închis și a plecat și a fost bun plecat. A rămas mirosul același de puternic în scară. Am stat cu ușile deschise toată noaptea la bloc și dimineață s-a produs ceea ce s-a produs.”, a mai precizat locatarul.

Firma neagă că a rupt sigiliul

Antena 3 CNN a contactat vineri o reprezentantă a firmei, însă aceasta a negat că angajații au rupt sigiliul. Ea a spus că au făcut „doar o constatare”, pentru că administratora „a refuzat să continue contractul”.

HotNews a încercat să ia legătura cu reprezentanţii firmei, însă aceştia nu au răspuns la telefoane, mesaje şi e-mail-uri.

Firmă cu pierderi, cu sediu în care sunt înregistrate peste 2.000 firme

Amproperyconstruct SRL (AMPCgaz) este o firmă înființată în iulie 2020, în București, având ca obiect de activitate „Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”, potrivit datelor Termene.ro. La adresa firmei, strada Argentina 25, au fost înregistrate peste 2.200 de alte firme, multe dintre ele fiind radiate.

Compania figurează cu trei angajați. Anul trecut a înregistrat o pierdere de 83.000 de lei, la o cifră de afaceri de 642.000 de lei.

Pe site-ul firmei scrie că se ocupă de verificarea instalațiilor de gaze și de revizii în București și Ilfov, fiind autorizată ANRE și ISCIR. „Lucrări sigure, conforme și moderne”, se prezintă AMPCgaz pe site.

Firma este deținută în totalitate de Mircea Alexandru Nițulescu, care mai are și firma NZZ Word SRL, înființată anul acesta.

Ce spune Distrigaz despre firma pe care a recomandat-o

HotNews a contactat compania de distribuţie Distrigaz pentru a întreba de ce a recomandat AMPCgaz şi pe ce criterii se fac astfel de recomandări.

„Înștiințarea înmânată clienților, prin care aceștia sunt invitați să consulte lista firmelor autorizate de ANRE, se face în conformitate cu legislația în vigoare, anume Ordinul ANRE nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale”, a răspuns compania Distrigaz.

„Conform aceluiași ordin, verificarea și revizia instalației de utilizare se efectuează doar de către operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.). Lista cu operatorii economici autorizați se regăsește pe site-ul www.anre.ro”, a precizat Distrigaz.

Trei persoane au murit și 20 au fost rănite într-o explozie care s-a produs vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, în Sectorul 5 al Capitalei. Imobilul avea 108 apartamente în care locuiau circa 400 de persoane.