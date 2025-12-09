Blocul Gioconda, cândva cel mai înalt din București, și fabuloasa poveste a locului cu 300 de ani de istorie. Acolo a fost un Palat domnesc. De ce a fost demolat

Blocul Gioconda a fost cea mai înaltă clădire din București, în anii `60. Nu a durat mult, iar în anul 1970 a fost detronat de construirea hotelului Intercontinental.

Piața Națiunilor Unite de azi nu se aseamănă deloc cu același loc din vechiul București. Pe atunci, nu existau atâtea mașini care să se scurgă zi și noapte pe malul Dâmboviței. Au existat perioade de glorie ale acestui vechi pământ bucureștean din mahalaua Sfinții Apostoli.

Fațada modernistă a Blocului Gioconda este placată cu cărămidă aparentă, iar parapetele balcoanelor sunt din sticlă colorată aidoma celor a hotelurilor de pe Litoral. Fațada este tot timpul acoperită de mesh-uri publicitare uriașe.

Blocul Gioconda oferă un capăt de perspectivă când era privit dinspre Calea Victoriei. Pe măsură ce ne apropiem de Dâmbovița, clădirea parcă tot crește.

Citește, pe B365.ro, detalii incredibile despre locul din Piața Națiunilor Unite pe care a fost ridicat Blocul Turn, mândria regimului Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu o istorie foarte veche, documentată, prețioasă și puțin știută.