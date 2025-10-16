BMW anunță că furnizorii săi sunt „afectați”, în urma unei dispute în jurul producătorului de cipuri prins în războiul comercial dintre China și SUA

Producătorul german de automobile BMW a anunțat joi că o parte din rețeaua sa de furnizori este afectată de o dublă dispută, comercială și referitoare la proprietatea intelectuală, în care este implicat producătorul de cipuri Nexperia, care se confruntă cu restricții la export atât în SUA, cât și în China, informează Reuters.

Compania Nexperia, cu sediul în Olanda, unul dintre cei mai mari producători de cipuri de bază și semiconductori utilizați în automobile și electronice de larg consum, este prinsă într-un război comercial între cele două cele mai mari economii ale lumii, președintele american Donald Trump intensificând presiunea asupra domeniului tehnologiei, în timp ce China limitează exporturile de metale rare.

Problemele de la Nexperia au stârnit îngrijorări cu privire la posibile efecte negative asupra sectorului auto european, în contextul în care producătorii de automobile și furnizorii acestora se confruntă deja cu taxe vamale, concurență străină și cerere slabă.

Nexperia este o subsidiară a companiei chineze Wingtech Technology, fiind esențială pentru menținerea lanțurilor de aprovizionare tehnologice ale Europei.

Ce se întâmplă cu producția la BMW

„O parte din rețeaua noastră de furnizori este afectată”, a precizat un purtător de cuvânt al BMW pentru Reuters, când a fost întrebat despre această problemă.

„Suntem în strânsă legătură cu furnizorii noștri și evaluăm în mod continuu situația pentru a identifica potențialele riscuri de aprovizionare într-un stadiu incipient și pentru a lua măsurile adecvate, dacă va fi necesar”, a adăugat purtătorul de cuvânt, într-un comunicat trimis prin e-mail.

Producția continuă în fabricile BMW conform planificării, a menționat el, fără a da detalii despre problemele furnizorilor.

O altă companie auto din Germania, Mercedes-Benz, a transmis că monitorizează situația și că este în contact cu părțile interesate relevante, fără a oferi detalii suplimentare. Un purtător de cuvânt a refuzat să spună dacă Nexperia face parte din rețeaua de furnizori a companiei.

Volkswagen a precizat că producția sa nu a fost afectată și că este în contact cu părțile interesate pentru a răspunde la orice riscuri, dacă va fi necesar.

Nexperia a anunțat marți că dorește să poarte discuții cu privire la restricțiile de export din China și Statele Unite. De asemenea, a anunțat că a fost numit un nou director general interimar.

Fostul director general Zhang Xuezheng a fost demis în urma unei hotărâri judecătorești a instanțelor olandeze, după ce Statele Unite au exercitat presiuni asupra companiei, arată documentele judiciare.

Guvernul olandez a anunțat duminică că a preluat controlul asupra Nexperia, invocând îngrijorări cu privire la posibilul transfer de tehnologie către compania-mamă chineză, Wingtech.

Declarația guvernului a precizat că această măsură „cu totul excepțională” a fost luată după ce ministerul a observat „semnale recente și acute privind deficiențe grave de guvernanță și acțiuni” în cadrul Nexperia. „Aceste semnale reprezentau o amenințare la adresa continuității și protejării pe teritoriul olandez și european a cunoștințelor și capacităților tehnologice esențiale. Pierderea acestor capacități ar putea reprezenta un risc pentru securitatea economică a Țărilor de Jos și a Europei”, se arată în declarația care identifică sectorul auto ca fiind unul deosebit de vulnerabil.

Cipurile Nexperia nu sunt sofisticate din punct de vedere tehnic, dar sunt necesare în cantități mari. Cea mai mare unitate de producție a companiei se află în Hamburg, Germania, dar majoritatea cipurilor sale sunt ambalate și asamblate, în interiorul produse mai mari, în China.