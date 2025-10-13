Olanda invocă forța majoră pentru a preveni o criză în Europa și preia controlul asupra unui producător de semiconductori al Chinei

Un angajat al companiei Nexperia trece prin camerele curate ale producătorului de semiconductori (imagine ilustrativă), FOTO: David Hammersen / AFP / Profimedia Images

Guvernul olandez a preluat controlul asupra companiei Nexperia, un producător de semiconductori deținut de o companie din China, într-o mișcare extraordinară menită să asigure că aprovizionarea cu cipurile sale rămâne suficientă în Europa, relatează CNBC.

Nexperia, o subsidiară cu sediul în Olanda al companiei chineze Wingtech Technology, este specializată în producția pe scară largă de cipuri utilizate în industria auto, în electronicele de larg consum și în alte sectoare, fiind esențială pentru menținerea lanțurilor de aprovizionare tehnologice ale Europei.

Duminică seara, ministrul olandez al Economiei a dezvăluit că guvernul a invocat în luna septembrie „Legea privind disponibilitatea bunurilor” în cazul companiei, „pentru a preveni o situație în care bunurile produse de Nexperia (produse finite și semifinite) ar deveni indisponibile într-o situație de urgență”.

În urma anunțului făcut la Haga, acțiunile Wingtech au scăzut la limita maximă zilnică de 10% pe Bursa din Shanghai.

Cum justifică guvernul olandez preluarea controlului asupra Nexperia

Legea privind disponibilitatea bunurilor permite guvernului olandez să intervină în activitatea companiilor private pentru a asigura disponibilitatea bunurilor esențiale în pregătirea pentru situații de urgență, iar aplicarea sa survine în contextul intensificării războiului comercial dintre SUA și China.

Declarația guvernului a precizat că această măsură „cu totul excepțională” a fost luată după ce ministerul a observat „semnale recente și acute privind deficiențe grave de guvernanță și acțiuni” în cadrul Nexperia.

„Aceste semnale reprezentau o amenințare la adresa continuității și protejării pe teritoriul olandez și european a cunoștințelor și capacităților tehnologice esențiale. Pierderea acestor capacități ar putea reprezenta un risc pentru securitatea economică a Țărilor de Jos și a Europei”, se arată în declarația care identifică sectorul auto ca fiind unul deosebit de vulnerabil.

Sediul din Nijmegen al Nexperia, FOTO: Marcel Krijgsman / AFP / Profimedia Images

Compania chineză care deține producătorul de cipuri a denunțat o „intervenție excesivă”

Într-un document datat pe 13 octombrie, depus la Bursa din Shanghai, Wingtech a confirmat că Nexperia se află sub „administrare externă temporară” și că a fost obligată să suspende orice modificări ale activelor, activităților sau personalului companiei pentru o perioadă de până la un an.

Președintele Wingtech, Zhang Xuezheng, a fost suspendat imediat din funcțiile sale de director executiv al Nexperia Holdings, în urma ordinului ministerial olandez, conform aceluiași document.

Acesta a mai precizat că operațiunile zilnice ale Nexperia vor continua, iar impactul măsurilor nu poate fi încă evaluat.

„Decizia guvernului olandez de a îngheța operațiunile globale ale Nexperia sub pretextul ‘securității naționale’ reprezintă o intervenție excesivă determinată de prejudecăți geopolitice, mai degrabă decât de o evaluare a riscurilor bazată pe fapte”, a declarat Wingtech într-un comunicat publicat pe platforma chineză de socializare WeChat. Compania și-a șters ulterior mesajul.

Noi tensiuni comerciale între China și Occident

Un purtător de cuvânt al Nexperia a declarat pentru CNBC că firma nu are alte comentarii, dar că „respectă toate legile și reglementările existente, controalele la export și regimurile de sancțiuni” și menține un contact regulat cu autoritățile relevante.

Decizia Olandei vine la scurt timp după ce Beijingul a înăsprit joi restricțiile privind exporturile de elemente și magneți de pământuri rare, măsură care ar putea afecta industria auto europeană.

Această acțiune ar putea, de asemenea, să tensioneze și mai mult relațiile comerciale dintre Haga și Beijing, după ani de restricții asupra exporturilor companiei olandeze ASML către China, privind echipamentele avansate pentru fabricarea semiconductorilor.