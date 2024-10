„Boala Crohn mi s-a declanșat fix la nașterea copilului.” Viața cu o boală inflamatorie intestinală

Dana Voicu are 29 de ani și în urmă cu trei ani a aflat că suferă de boala Crohn. Semnele bolii – crampe abdominale severe și tulburări digestive – au apărut imediat după ce a născut, așa că n-a prea apucat să se bucure de maternitate. Acum e pe tratament biologic și își povestește experiența cu boala și spitalele.

„Buna ziua, sunt Dana și am 29 de ani. Am citit povestea Mariei cu boala Crohn. Eu am boala Crohn, diagnosticată în septembrie 2021. Viața a fost un calvar în primele luni, am intrat în puseu în a treia zi după ce am născut”, își începea mesajul către SmartLiving.ro, unde ne-a scris folosind formularul Spune-ți povestea.

A mai avut dureri de stomac și prin facultate, când a lucrat în paralel în ospătărie și avea un program încărcat, care nu-i permitea să mănânce regulat, așa că a pus durerile pe seama asta, cu atât mai mult cu cât nu păreau să fie ceva anormal.

Interesată de propria ei sănătate, Dana și-a făcut analize periodic, așa că avea deja cel puțin trei endoscopii înainte să i se declanșeze boala Crohn, dar nu indicaseră nimic suspect până la 25 de ani. „O dată mi s-a zis că am Helicobacter (n.r. – Helicobacter pylori, bacterie care în 50% din cazuri nu produce simptome, dar în unele cazuri poate duce la gastrită sau ulcer gastric), am fost tratată pentru Helicobacter, dar ulterior am aflat că nu am avut”, spune ea.

Totuși, acestea au fost probleme minore, iar Dana și-a văzut de viață, a intrat într-o relație și s-a căsătorit, iar peste ceva timp, când aproape că nici nu mai spera, a rămas însărcinată.

Dana și soțul ei în 2020, înainte de sarcină și de declanșarea bolii Crohn. FOTO: Arhiva personală

Sarcina și primele tulburări digestive

Dana și soțul ei sunt împreună de 10 ani, iar de 5 ani sunt căsătoriți. Încă de când au intrat în relație și-au spus că, dacă se va întâmpla să apară o sarcină, vor avea copilul. Timpul a trecut și nu s-a întâmplat, așa că, după nuntă, au început să se întrebe de ce.

Medicul ginecolog la care ea merge de la 19 ani i-a spus să nu se descurajeze și, după câteva analize, le-a recomandat vitamine și eliminarea stresului, urmând să vadă dacă se schimbă ceva. În caz contrar, ar fi demarat, la un moment dat, procedura pentru ferilizarea in vitro.

