Rezultate alegeri prezidențiale 2024. BREAKING NEWS: Se anunță o surpriză uriașă, finală LASCONI – GEORGESCU la prezidențiale / Acum e numărătoarea decisivă / Lasconi îl conduce pe Ciolacu și mai sunt de contabilizat câteva secții din SUA și Canada, unde PSD aproape că n-a luat voturi / Agenția Kremlinului RIA Novosti îl numește pe Călin Georgescu un „candidat aliniat Rusiei”

O zi nemaiîntâlnită urmată de o noapte de șoc pe scena politică și în societatea românească. Cu 99% dintre secții numărate, candidatul cu simpatii recunoscut putiniste și legionare Călin Georgescu este pe primul loc în rezultatele parțiale publicate de AEP. Georgescu are peste 2 milioane de voturi și un avans detașat, de 300.000 de voturi în fața următorului candidat. Pentru locul doi, care asigură prezența în turul doi al alegerilor prezidențiale, se duce o luptă la limită între Marcel Ciolacu și Elena Lasconi.

Candidata USR a pornit de la un handicap de 500.000 de voturi și a redus oră după oră. Lideri ai opoziției, precum Ludovic Orban sau primarul Nicușor Dan, au făcut în toiul nopții apeluri intense la românii din Canada și SUA să voteze ”ca să nu lăsați țara voastră între un putinist și un pesedist”.

Lasconi a recuperat și a ajuns luni dimineața la doar câteva mii de voturi distanță în spatele președintelui PSD, apoi la câteva sute, când mai sunt de numărat câteva sute de mii de voturi.

HotNews a transmis toată noaptea informații, reacții și calcule și continuă și luni să acopere relatarea unor evenimente unice nu doar în România, ci și în Europa, prin surpriza, tensiunea și miza lor.

LIVE – Rezultate BEC:

09:56

Distanța dintre Elena Lasconi și Marcel Ciolacu s-a mărit până la aproape 1000 de voturi (973). Cei doi sunt la aproape 350.000 de voturi distanță de locul 1 ocupat de Călin Georgescu și la aproape 490.000 de voturi de locul patru, unde se află George Nicolae Simion.

09:14

Elena Lasconi are 154 de voturi în fața lui Marcel Ciolacu și trendul pare să fie unul de creștere pentru candidata USR, în condițiile în care vin rezultate de la secțiile de vot din străinătate, unde Lasconi a obținut de aproape zece ori mai multe voturi decât Ciolacu.

08:50

S-a ajuns la doar 460 de voturi diferență între Ciolacu și Lasconi după ce s-a mai închis o secție în Statele Unite. Apoi, s-a ajuns la 71 de voturi și la 44, pe măsură ce s-a închis o secție mare din Germania. Mai sunt o secție în UK, una în Austria și câteva în SUA și Canada.

08:15

Ecartul dintre cei doi candidați s-a redus la 900 de voturi și mai sunt de numărat puțin peste 100.000 de voturi, dar nu se știe câte sunt valide. Distanța e practic de 0,01%.

07:48

Diferența dintre Ciolacu și Lasconi scade din nou: 3.700 de voturi îi despart, în condițiile în care mai sunt de centralizat în continuare circa 140.000 de voturi

Georgescu – 22,91% (2.111.247)

Ciolacu – 19,19% (1.768.392)

Lasconi – 19,15% (1.764.661)

07:14

Diferența dintre Ciolacu și Lasconi scade iar: 5.000 de voturi îi despart, în condițiile în care mai sunt de centralizat 2% din voturi (circa 180.000 de voturi)

Georgescu – 22,87% (2.105.772)

Ciolacu – 19,2% (1.767.895)

Lasconi – 19,14% (1.762.370)

06:54

Diferența dintre Ciolacu și Lasconi scade și mai mult: 8.000 de voturi îi despart, în condițiile în care mai sunt de centralizat mai bine de 2% din voturi (circa 210.000 de voturi)

Georgescu – 22,86% (2.101.598)

Ciolacu – 19,22% (1.767.443)

Lasconi – 19,13% (1.759.269)

06:40

Diferența dintre Ciolacu și Lasconi scade în continuare: 10.000 de voturi îi despart, în condițiile în care mai sunt de centralizat sub 3% din voturi (circa 270.000 de voturi)

Georgescu – 22,84% (2.098.817)

Ciolacu – 19,23% (1.767.255)

Lasconi – 19,12% (1.756.978)

06:32

Diferența dintre Ciolacu și Lasconi scade: circa 13.000 de voturi îi despart, în condițiile în care mai sunt de centralizat peste 3% din voturi (circa 300.000 de voturi)

Georgescu – 22,82% (2.093.620)

Ciolacu – 19,26% (1.766.728)

Lasconi – 19,11% (1.754.890)

06:07

Într-o oră se închid urnele și pe coasta de vest a Canadei și a Statelor Unite, unde acum este seară. Practic, asta marchează închiderea urnelor și pentru diaspora. În SUA sunt 450.000 de români, din mai multe generații. Au votat 10.000 la aceste alegeri. În Canada au votat 5.000.

05:40

Diferența dintre Ciolacu și Lasconi scade: circa 25.000 de voturi îi despart, în condițiile în care mai sunt de centralizat circa 3,5% din voturi (circa 330.000 de voturi)

Georgescu – 22,8% (2.083.156)

Ciolacu – 19,31% (1.764.239)

Lasconi – 19,03% (1.7890)

05:33

Lui Nicolae Ciucă i-au lipsit 1,2 milioane de voturi față de ce spunea conducerea PNL După numărarea a 99% dintre secții, candidatul liberal a obținut 804.000 de voturi. Își propusese 2 milioane.

În septembrie 2024, a avut loc Consiliul Național al PNL, unde a fost validată candidatura lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale. De la tribună, Rareş Bogdan a făcut o „promisiune” pentru liderii PSD: ”Le voi trimite o duzină de batiste, ca să-şi şteargă lacrimile înfrângerii pe 24 noiembrie”.

Bogdan a explicat și de ce. El a spus că aleşii locali ai partidului au obţinut, cumulat, trei milioane de voturi la alegerile locale. Și a spus că, în primul tur va fi suficient să asigure două milioane de voturi pentru Nicolae Ciucă, pentru ca acesta să intre în turul doi de scrutin.

Duminică 24 noiembrie Nicolae Ciucă a obținut 8,85%, adică 804.000 de voturi. Și a câștigat un singur județ: Giurgiu.

05:15

În diaspora, Călin Georgescu a luat de patru ori mai mult decât au luat, împreună, Ciucă, Ciolacu și Geoană.

De asemenea, Georgescu a luat cele mai multe voturi în diaspora, unde a adunat 43%, pe locul 2 fiind Elena Lasconi cu 27% și pe 3 George Simion cu 12%. Rezultate slabe în diaspora au obținut cei mai rutinați politicieni: Marcel Ciolacu (2,96%), Nicolae Ciucă (4,77%) și Mircea Geoană (4,88%). Datele sunt obținute după numărarea a 88% din cele aproape 1.000 de secții de votare din străinătate.

04:58

Diferența dintre Ciolacu și Lasconi scade: circa 38.000 de voturi îi desparte, în condițiile în care mai sunt de centralizat circa 4% din voturi (circa 400.000 de voturi)

Georgescu – 22,72% (2.063.544)

Ciolacu – 19,39% (1.760.909)

Lasconi – 18,97% (1.722.492)

04:37

Diferența dintre Ciolacu și Lasconi scade iar, la circa 53.000 de voturi, în condițiile în care mai sunt de centralizat sub 5% din voturi (circa 450.000 de voturi)

Georgescu – 22,64% (2.042.518)

Ciolacu – 19,48% (1.757.838)

Lasconi – 18,9% (1.705.541)

04:15

Diferența dintre Ciolacu și Lasconi a scăzut la circa 68.000 de voturi, în condițiile în care mai sunt de centralizat 5% din voturi (circa 500.000 de voturi)

Georgescu – 22,57% (2.0201.946)

Ciolacu – 19,57% (1.753.232)

Lasconi – 18,81% (1.685.102)

04:05

Lidera USR, Elena Lasconi, a estimat duminică spre luni noapte, într-o declarație pentru Antena 3, că este posibil să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale cu un avans de 20.000 de voturi în faţa președintelui PSD, Marcel Ciolacu.

„S-ar putea să închidem la o diferenţă de vreo 20.000 de voturi în favoarea mea, dar încă nu e sigur. Eu sunt ponderată. Nu mă bucur, vreau să se numere fiecare vot; am încredere şi sunt sigură că o să fie foarte bine pentru România”, a spus Lasconi, la sediul de campanie.

03:48

Diferența dintre Ciolacu și Lasconi a scăzut la 83.000 de voturi, în condițiile în care mai sunt de centralizat 6% din voturi (circa 600.000 de voturi)

Georgescu – 22,5% (2.001.915)

Ciolacu – 19,67% (1.747.519)

Lasconi – 18,72% (1.663.684)

03:35

Diferența dintre Ciolacu și Lasconi a scăzut sub 100.000 de voturi.

Georgescu – 22,46% (1.985.369)

Ciolacu – 19,72% (1.743.684)

Lasconi – 18,65% (1.648.164)

03:15

Ria Novosti, agenția rusă de presă deținută de stat, transmite informații despre alegerile prezidențiale din România, pe canalul de Telegram.

Agenția rusă a scris mai întâi, într-un mesaj publicat în jurul orei 21.00, că Elena Lasconi, lidera USR „suporteră a politicilor anti-Rusia” conduce alegerile din România în fața lui Marcel Ciolacu, citând date inițiale ale autorităților electorale.

Jurnaliștii Ria Novosti au revenit, câteva ore mai târziu, într-un nou mesaj pe Telegram anunțând că „premierul Ciolacu și candidatul aliniat Rusiei Georgescu avansează în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, conform rezultatelor paralele după numărarea a peste 75% din voturi”.

„Suporter al alăturării cu Rusia, Georgescu îl surclasează pe premierul Ciolacu”, anunță din nou agenția, pe Telegram, citând datele după numărarea a peste 82% din voturi.

02:55

Diferența dintre Marcel Ciolacu și Elena Lasconi este de 133.000 de voturi, cu circa 800.00 de voturi rămase de numărat.

După centralizarea a circa 92% din voturile exprimate, clasamentul arată în felul următor:

Georgescu – 22,31% (1.937.200)

Ciolacu – 19,94% (1.730.808)

Lasconi – 18,43% (1.602.797)

02:50

Pe fondul unei lupte tot mai strânse între Marcel Ciolacu și Elena Lasconi, primarul general al Capitalei a intervenit și el, aproape de ora 3 noaptea, ca să solicite suporterilor dreptei să voteze în America și Canada.

„ În acest moment Elena Lasconi este la 50.000 de voturi de Marcel Ciolacu pentru intrarea în turul doi. Voturile încă în desfășurare din SUA și Canada o pot duce pe Elena Lasconi în turul doi. Vă rog să vă mobilizați în SUA și Canada”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

În acest moment se mai poate vota atât pe coasta de Est, cât și pe celelalte fusuri orare ale Canadei și SUA.

La numărarea actuală de voturi în secțiile din diaspora care s-au închis, Elena Lasconi are 28% dintre voturi, iar Marcel Ciolacu a luat 3,35% dintre voturi.

02:30

Câte secții de votare mai sunt de numărat în țară și unde:

București – 20

Ilfov – 8

Cluj – 5

Mureș – 2

Vaslui – 1

Sălaj – 1

Bihor – 1

02:14

Diferența între Marcel Ciolacu și Elena Lasconi este de 186.000 de voturi, după centralizarea a 89% din voturi. Au mai rămas 1.000.000 de voturi de numărat, în București și în diaspora.

Clasamentul arată în felul următor:

Georgescu – 22,24% (1.882.822)

Ciolacu – 20,2% (1.709.924)

Lasconi – 18,04% (1.526.836)

01:50

După numărarea a 87% dintre voturi, clasamentul arată în felul următor:

Georgescu – 22,13% (1.812.120 voturi)

Ciolacu – 20,5% (1.681.156)

Lasconi – 17,5% (1.436.573)

Diferența este de 230.000. Mai sunt de numărat 1,27 milioane de voturi.

01:35

Cu 1,3 milioane de voturi rămase de numărat, diferența între Marcel Ciolacu și Elena Lasconi este de 250.000.

După numărarea a 86%, clasamentul arată astfel:

Georgescu – 22,16 (1.835.247)

Ciolacu – 20,4% (1.693.053)

Lasconi – 17,76% (1.474.372)

Mai sunt de numărat 1,26 milioane de voturi.

01:25

După numărarea a 84% din voturi, rezultatele sunt următoare:

Georgescu – 22,1%,

Ciolacu – 20,7%,

Lasconi – 17,3%,

Simion – 14,3%,

Ciucă – 9,2%.

01:14

După numărarea a 82,5% din voturi, rezultatele sunt următoare:

Georgescu – 22%,

Ciolacu – 20,8%,

Lasconi – 17,07%,

Simion – 14,3%,

Ciucă – 9,3%.

Mai sunt de numărat aproximativ 1,4 milioane de voturi. Diferența, în prezent, între Marcel Ciolacu și Elena Lasconi este de 300.000 de voturi.

01:00

După numărarea a 82% din voturi, rezultatele sunt următoare:

Georgescu – 22%,

Ciolacu – 21,02%,

Lasconi – 16,8%,

Simion – 14,54%,

Ciucă – 9,3%.

Mai sunt de numărat aproximativ 1,7 milioane de voturi. Diferența, în prezent, între Marcel Ciolacu și Elena Lasconi este de 330.000 de voturi.

00:35

După numărarea a 77% din voturi, rezultatele sunt următoare:

Georgescu – 21,9%,

Ciolacu – 21,3%,

Lasconi – 16,3%,

Simion – 14,5%,

Ciucă – 9,4%.

00:10

După numărarea a 74% din voturi, rezultatele arată în felul următor:

Georgescu – 21,9%,

Ciolacu – 21,6%,

Lasconi – 15,8%,

Simion – 14,6%,

Ciucă – 9,5%.

00:05

Bucureștiul (930.000 de voturi) și diaspora (820.000 de voturi) nu sunt numărate decât foarte puțin. Aici se vor decide, practic, finaliștii. Pentru că mai sunt 2,8 milioane de voturi de numărat, dintre care 1,7 milioane în București și diaspora. Aici, la competiția directă Ciolacu – Lasconi, candidata USR are, din exit poll-uri, un avantaj. E de văzut dacă Elena Lasconi va putea recupera cele 450.000 de voturi pe care Marcel Ciolacu le are în plus în acest moment. În acest caz, finala de acum Georgescu – Ciolacu, s-ar transforma într-una Georgescu – Lasconi.

23:53

După numărarea a 70% din voturi, Călin Georgescu este în fruntea clasamentului, în fața lui Marcel Ciolacu.

Clasamentul este următorul:

Georgescu – 22,05%,

Ciolacu – 21,8%,

Lasconi – 14,49%,

Simion – 14,78%,

Ciucă – 9,75%.

23:50

La aproape 84% din secții numărate, Călin Georgescu este pe primul loc, cu 22,06% din voturi. Marcel Ciolacu are 21,88% din voturi.

23:35

Până la 23:35 au fost numărate 80% din secții, care cumulează 63% dintre voturi. Clasamentul este:

Ciolacu 22,17%

Georgescu 22,11%

Lasconi 14,97%

Simion 14,94%

Ciucă 9,61%

23:05

După numărarea a 50% din voturi, clasamentul este: Ciolacu – 22,4%, Georgescu -22,1% ,Simion -15,1%, Lasconi -14,3% și Ciucă – 9,7%.

22:50

După numărarea a 43% din voturi, clasamentul este: Ciolacu 22,7%, Georgescu 22,1%, Simion 15,3%, Lasconi 13,5% și Ciucă 9,8%.

22:40

După numărarea a 37% din voturi, Marcel Ciolacu și Călin Georgescu sunt cap la cap. Potrivit datelor BEC, clasmanetul este următorul: Ciolacu 22,9%, Georgescu 22%, Simion 15,3%, Lasconi 13,1% și Ciucă 9,8%.

22:20

După numărarea a 23% din voturi, clasamentul este: Ciolacu 23,3%, Georgescu 21,7%, Simion 15,5%, Lasconi 12,1% și Ciucă 9,9%. Sunt numărate în special voturile din secțiile mici. În București nu s-au numărat deloc voturi din Sectoarele 1, 2, 4, 5, și 6, iar în Sectorul 3 doar 5 secții de votare.

22:10

După 13% dintre voturi (cumulate în 25% din secții), clasamentul este: Ciolacu 23,5%, Georgescu 21,26%, Simion 15,72%, Lasconi 11,36% și Ciucă 10,22%. Sunt, în general, secțiile mici, din localitățile de asemenea mai mici, care se pot centraliza mai repede. De pildă, secorul 6 din București nu are încă nici o dată încărcată.

22:05

CURS a publicat rezultatele sondajului exit-poll cu datele finale pentru ora 21.00. Estimarea nu curprinde votul din diaspora.

Marcel Ciolacu – 24,6%

Elena Lasconi – 18,2%

Călin Georgescu – 16,5%

George Simion – 14%

Nicolae Ciucă – 13%

Mircea Geoană – 5,4%

Kelemen Hunor – 4,5%

22:00

Au fost numărate 19,5% din secțiile de votare, mai exact 3.901 de procese verbale de vot dintr-un total de 20.059.

21:45

S-au numărat 7% din secții, dar asta nu înseamnă 7% din voturi, ci mai puțin. Pentru că, în general, se termină de numărat secțiile mici. După 1300 de secții din totalul de 20.000 rezultatele arată astfel:

21:35

A încetinit și votul în Diaspora. Între 20:00 și 21:30 ora României s-au înregistrat doar aproximativ 40.000 de voturi, ajungând la 806.000. Marea întrebare care se pune este unde se vor duce aproape cele 850.000 din diaspora care se vor înregistra până la final? HotNews va transmite LIVE toată noapte, numărarea voturilor, reacțiile și evenimentele din secții.

21:08

Numărătoarea va decide pentru că datele nu conțin voturile din diaspora, unde cele 800.000 de voturi înseamnă cam 8,4% din totalul voturilor.

21:00

Marea surpriză este Călin Georgescu, independentul suveranist, cotat imediat sub Elena Lasconi și deasupra lui George Simion, în aceste sondaje de la ieșirea de la urne. Dacă ele vor rămâne la fel în orele următoare și vor fi confirmate de numărătoare, finala se va disputa pe 8 decembrie între Marcel Ciolacu (PSD) și Elena Lasconi (USR). O înfrîngere înregistrează, pe aceste date, Nicolae Ciucă și PNL, care ocupă poziția a cincea în ambele sondaje.

Rezultate EXIT-POLL Avangarde – CIRA, cu date strânse până la ora 19.00:

Marcel Ciolacu – 25%

Elena Lasconi – 18%

Călin Georgescu – 16%

George Simion – 15%

Nicolae Ciucă – 14%

Mircea Geoană – 5%

Rezultate EXIT-POLL CURS, cu date strânse până la ora 20.00:

Marcel Ciolacu – 25%

Elena Lasconi – 18,1%

Călin Georgescu – 16%

George Simion – 14,1%

Nicolae Ciucă – 13%

Mircea Geoană – 5,5%

18:00

Surse Avangarde, unul dintre institutele care realizează un EXIT POLL pentru alegerile prezidențiale 2024 turul 1, declarau pentru HotNews că e posibil ca „diseară să înregistrăm o foarte mare surpriză cel puțin la unul dintre cei doi candidați care se vor califica în turul II al alegerilor prezidențiale”.

Cine deține Avangarde și CIRA

Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL este deținut în proporție de 100% de sociologul Marius Pieleanu.

Presshub scrie că, potrivit termene.ro, firma CIRA are același sediu cu Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde SRL, firma de sondaje a lui Marius Pieleanu. Societatea este deținută de Vladimir Ionaș în proporție de 80% și de Marius Pieleanu cu 20%.

„Nicăieri CIRA nu spune cine reprezintă firma, dar de la Registrul Comerțului putem afla că deși are un singur angajat, cifra de afaceri i-a explodat la peste 2 milioane de lei în 2023. Și, evident, acel angajat face sondaje naționale. E doar o coincidență că adresa și numărul de telefon (fix) sunt identice cu ale mai cunoscutei Avangarde (chiar, mai știe cineva pe unde e dl. Pieleanu după scandalul hărțuirii studentelor?). Altă coincidență este că adresa de email și numărul de telefon mobil de contact sunt ale dlui. Vladimir Ionaș, de la aceeași firmă Avangarde”, a scris directorul Centrului Centrului pentru Inovare Publică, Ovidiu Voicu, pe contul său de Facebook, citat de Presshub.

Cine deține CURS

CURS este deținută de fostul jurnalist de la Antena 3 Iosif Buble. Institutul a dat rezultatele la multe dintre scrutinele din ultimii 25 de ani, scrie publicația Europa Liberă care oferă și câteva momente în care cifrele estimărilor au fost departe de rezultatele ulterioare. Buble este și patronul site-ului știripesurse.ro care a avut contracte de publicitate cu mai mulți politicieni, partide sau instituții și companii de stat.

Soția lui Buble este fosta deputată Diana Tușa, inițial PNL, iar ulterior PSD. Conform declarației de avere pe care soția lui a depus-o în iunie 2023, Iosif Buble a încasat dividende de aproximativ 4 milioane de euro (18.819.754 de lei) de la cele șase firme la care are acțiuni.

ARA Public Opinion SRL face o cercetare sociologică

Pe lângă cele două sondaje, ARA Public Opinion SRL a fost acreditată de către Biroul Electoral Central pentru a efectuat o cercetare sociologică pentru Antena3.

Firma de sondare ARA Public Opinion SRL a fost fondată în noiembrie 2021, conform datelor disponibile pe termene.ro. Acționar este Laurențiu Andrei Vasile (85%) și firma Lincoln Strategy Group LCC (15%), cu sediul în Statele Unite.

Laurențiu Andrei Vasile a fost ginerele fondatorului trustului Intact, Dan Voiculescu, conform unui articol din G4Media, publicat în aprilie 2024. El a fost căsătorit cu fiica cea mică a lui Voiculescu, Corina, însă au divorțat acum câțiva ani. Ei au împreună trei copii, conform aceleiași surse.

De altfel, Laurențiu Andrei Vasile figurează și ca administrator la firma „Antena 3 S.A.”, deținută de fetele lui Dan Voiculescu (36%, respectiv 30%), de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României (13%), de moderatorul Mihai Gâdea (10%) și de o altă firmă, „Antena Holding S.A.” (10%), conform informațiilor de pe termene.ro, consultate de HotNews.ro.