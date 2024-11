Dragoș Anastasiu: Nu este echitabil ca unii în agricultură sau construcții să aibă facilități fiscale / Dacă suntem taxați mai mult, măcar să fim toți la fel

Ce resimt eu în această țară este o lipsă de echitate: privatul nu este egalul Statului, susține Dragoș Anastasiu, președinte Rethink, un think tank dedicat transformării României.

“Salariile de la Stat sunt mai mari decât salariile de la privat. Nu este echitate între privat și privat pentru că unii plătesc taxe și alții nu. Li se permite să nu plătească taxe. Nu este o echitate din păcate în justiție: sunt oameni condamnați și apoi achitați. În justiția de tip economic ai un litigiu care poate să dureze 7 ani. Ai 2 litigii similare, îl pierzi pe unul și îl câștigi pe celălalt”, a declarat Anastasiu, în cadrul Summit-ului Rethink 3.0.

În ceea ce privește evaziunea fiscală, el susține că „trebuie să începem cu noi înșine”.

„Să nu mai facem noi evaziune fiscală. Să începem cu noi înșine spunând: Mă bucur că am facilitatea X, Y dar alții nu o au. Nu este echitabil ca unii in agricultură sau construcții să aibă facilități fiscale și apoi să vină cei din turism și spun: Dar noi de ce n-avem aceste facilități? Dacă suntem taxați mai mult, măcar să fim toți la fel”, a mai spus Anastasiu.

El crede că dacă am fi toți la fel s-ar putea să ne rezolvăm foarte multe dintre problemele noastre de buget.

„Dacă noi ne-am face bugetele la companie de fiecare dată pe deficit și să ne bucurăm să fim la minus 3%, să fie ținta, unde am ajunge? Cum putem să gândim așa la Stat? Nu pot să gândesc permanent că fac pierderi și să mă bucur că am doar 3%, să am un plan pe 7 ani ca să ajung la minus 3%. Cred că trebuie să ne schimbăm mentalitățile din punctul ăsta de vedere”, apreciază președinte Rethink.