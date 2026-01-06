Bobotează 2026. Obiceiuri și tradiții

Boboteaza, sărbătorită anual pe 6 ianuarie, este una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului creștin-ortodox. În 2026, atât 6 ianuarie (Boboteaza), cât și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt zile libere legal în România, potrivit legislației în vigoare adoptate în 2023.

Dincolo de semnificația religioasă, Boboteaza ocupă un loc aparte în cultura populară românească, fiind însoțită de numeroase ritualuri, credințe și superstiții, multe dintre ele legate de apă, purificare, protecție și început de an.

Boboteaza, între Teofanie și tradiție populară

Boboteaza mai este cunoscută sub numele de Botezul Domnului, Teofania, Epifania sau Dumnezeiasca Arătare și marchează botezul lui Iisus Hristos în apele Iordanului. Sărbătoarea este atestată încă din primele secole creștine și a fost celebrată multă vreme, în Răsărit, în aceeași zi cu Nașterea Domnului, potrivit crestinortodox.ro.

Potrivit tradiției creștine, Boboteaza este momentul revelării Sfintei Treimi: Fiul este botezat, Duhul Sfânt se coboară în chip de porumbel, iar glasul Tatălui se aude din cer.

Ajunul Bobotezei: post, sfințirea caselor și ritualuri vechi

Ajunul Bobotezei, pe 5 ianuarie, este considerat zi de post negru. Preoții merg din casă în casă pentru a stropi gospodăriile cu apă sfințită, iar oamenii țin post până la venirea acestora.

În unele regiuni, preotul este precedat de copii îmbrăcați în cămăși albe, care sună din clopoței și strigă „Kira Leisa” – forma populară a expresiei grecești Kyrie Eleison („Doamne, miluiește”).

Apa de Bobotează și credința în puterea ei

Un element central al sărbătorii este agheasma mare, apa sfințită în ziua de Bobotează. Potrivit credinței populare, aceasta nu se strică niciodată și are puteri de vindecare și protecție.

Conform crestinortodox.ro, în ziua de Bobotează nu se spală rufe, deoarece se crede că toate apele sunt sfințite și nu trebuie întinate. Din același motiv, în unele zone se evită spălatul rufelor mai multe zile după praznic.

Slujba de Boboteaza, Foto: Gabriel Petrescu, Dreamstime.com

Aruncarea crucii în apă: un ritual vechi de secole

După Liturghie, preotul și credincioșii pornesc în procesiune spre un râu, lac sau izvor, unde are loc Sfințirea Apelor. La finalul slujbei, preotul aruncă o cruce de lemn în apă, iar mai mulți bărbați se aruncă pentru a o recupera.

Cel care aduce crucea la mal este considerat norocos și sănătos tot anul. Ritualul este menționat în relatările călătorilor străini care au vizitat Țările Române încă din secolul al XVII-lea.

Barbat sarutand crucea de Boboteaza (sursa K Kahraman, Dreamstime.com)

În trecut, dacă gerul era puternic, se pregătea o cruce de gheață, care marca locul slujbei.

O cruce din gheata (foto Elena Odareeva | Dreamstime.com)

Iordanitul femeilor și ritualuri de integrare socială

Un obicei mai puțin cunoscut astăzi este Iordanitul femeilor în satele din nordul țării. Potrivit sursei citate, femeile se adunau în grupuri mari, aduceau mâncare și băutură, petreceau împreună, iar dimineața ieșeau pe ulițe și îi „răpeau” simbolic pe bărbații întâlniți, amenințându-i cu aruncarea în apă.

Tot de Bobotează, în unele zone avea loc integrarea tinerelor neveste în comunitatea femeilor căsătorite, prin udarea cu apă din fântână sau din râu – un ritual de purificare și acceptare.

Ursitul fetelor și semnele norocului

De asemenea, noaptea de Bobotează era considerată una cu puteri magice. Tinerele fete își puneau busuioc sub pernă sau își legau pe degetul inelar un fir roșu de mătase, cu speranța că își vor visa ursitul.

O altă credință populară spune că fetele care alunecă pe gheață în ziua de Bobotează se vor mărita în acel an.

Sfântul Ioan – 7 ianuarie și „Udatul Ionilor”

Sărbătoarea continuă pe 7 ianuarie, de Sfântul Ioan Botezătorul, zi care este de asemenea liberă legal. În Transilvania și Bucovina se păstrează obiceiul numit „Udatul Ionilor”.

În Bucovina, la porțile celor care poartă numele Ion sau Ioana se pune un brad împodobit, iar sărbătoriții dau o petrecere cu lăutari. În Transilvania, aceștia sunt purtați prin sat, în alai, până la râu, unde sunt stropiți sau „botezați” simbolic.

De asemenea, potrivit tradiției populare, spiritele rele ar părăsi apele în ziua de Bobotează. Pentru a le alunga, în trecut se făcea mult zgomot: focuri, pocnete, strigături sau chiar focuri de armă trase peste ape, un obicei care astăzi a rămas mai degrabă festiv.

Cum va fi vremea de Bobotează 2026. Mai vine gerul sau nu?

Vremea de Bobotează a cunoscut schimbări vizibile în ultimii ani. Dacă în trecut ziua de 6 ianuarie era asociată aproape invariabil cu ger puternic și temperaturi negative, acest tipar apare tot mai rar. Datele istorice arată că la București s-au înregistrat geruri severe de Bobotează, cu până la -19°C în anii 1980 și 1990, însă în ultimul deceniu maximele au depășit frecvent 10-15 grade Celsius, inclusiv în sudul țării și în Dobrogea.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), nici Boboteaza 2026 nu va aduce ger. Pentru intervalul 6-7 ianuarie, meteorologii prognozează temperaturi peste mediile multianuale, cu maxime între 5 și 14 grade Celsius la nivel național și minime cuprinse între -5 grade în estul Transilvaniei și 8-9 grade în Dealurile de Vest. Vor fi înnorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse, iar la munte sunt posibile precipitații mixte și intensificări ale vântului.

Și în București, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, cu temperaturi maxime de 7-9 grade și minime de -1…1 grad, iar meteorologii semnalează condiții de ceață, mai ales noaptea. ANM atrage atenția că aceste contraste se înscriu într-un trend climatic mai amplu, caracterizat prin ierni mai blânde și variații termice accentuate chiar și în mijlocul sezonului rece.