Bogații vor deveni tot mai bogați, iar ceilalți oameni vor rămâne în urmă din cauza AI, avertizează miliardarul care conduce BlackRock

Dezvoltarea și adoptarea în continuă creștere a tehnologiei inteligenței artificiale (AI) riscă să accentueze inegalitatea în lume, fiind probabil ca doar un număr restrâns de companii și investitori să culeagă beneficiile financiare, a declarat Larry Fink, directorul general al BlackRock, citat de The Guardian.

Șeful companiei care gestionează active în valoare de 14 trilioane (14.000 de miliarde) de dolari a folosit scrisoarea sa anuală adresată investitorilor, publicată luni, pentru a evidenția potențialele riscuri legate de creșterea exponențială a inteligenței artificiale, care a atras investiții rapide și a devenit, în opinia sa, „centrală pentru competiția strategică” dintre mari puteri globale precum SUA și China.

„Bogăția masivă creată în ultimele câteva generații a ajuns în mare parte la oamenii care dețineau deja active financiare”, a scris Fink, care are o avere estimată de Forbes la 1,3 miliarde de dolari. „Iar acum inteligența artificială riscă să repete acest model la o scară și mai mare”, a subliniat el.

El a avertizat că „boom”-ul inteligenței artificiale ar putea accelera o tendință în care companiile de top acumulează tot mai mult capital, în timp ce altele se luptă să țină pasul.

Acțiunile companiilor tehnologice axate pe inteligența artificială au înregistrat creșteri semnificative în ultimii ani iar liderul pieței, producătorul de cipuri Nvidia, este acum evaluat la 4.300 de miliarde de dolari.

Șeful BlackRock spune că prosperitatea „poate părea din ce în ce mai îndepărtate” pentru cei care nu beneficiază de ea

Fink a spus că firmele care dispun de datele, infrastructura și finanțarea necesare pentru a implementa inteligența artificială la scară largă „sunt poziționate să beneficieze în mod disproporționat”. Acest lucru ar putea ajunge să agraveze prăpastia dintre bogați și săraci, a adăugat el.

„Istoria sugerează că tehnologiile transformatoare creează o valoare enormă – iar o mare parte din această valoare revine companiilor care le dezvoltă și le implementează, precum și investitorilor care le dețin”, a spus Fink.

„Acest lucru nu este neobișnuit și nimic din toate acestea nu este în mod inerent problematic”, a adăugat el, menționând că direcțiile dominante s-au schimbat adesea odată cu transformările tehnologice.

Totuși, „întrebarea mai amplă este cine participă la câștiguri”, a avertizat Fink. „Atunci când capitalizarea de piață crește, dar proprietatea rămâne concentrată, prosperitatea poate părea din ce în ce mai îndepărtată pentru cei din afara acestui cerc”.

Unii analiști cred că marile companii de AI se îndreaptă cu capul înainte spre un zid

„Un lucru este clar”, a adăugat Fink în scrisoarea sa. „Inteligența artificială va crea o valoare economică semnificativă. Asigurarea faptului că participarea la această creștere se extinde odată cu ea reprezintă atât provocarea, cât și oportunitatea”.

The Guardian amintește însă că există și îngrijorări tot mai mari privind o posibilă bulă investițională în domeniul inteligenței artificiale, unii experți avertizând că ritmul rapid de creștere al industriei reflectă condițiile care au dus la spargerea așa-zisei bule „dotcom” la începutul anilor 2000.

Banca Angliei, banca centrală de la Londra, a avertizat în octombrie că există riscuri tot mai mari de o „corecție bruscă” pe piețele globale, legată de evaluările în creștere accelerată ale principalelor companii tehnologice din domeniul inteligenței artificiale.