Investitorul Michael Burry afirmă că o companie va prevesti prăbușirea bursei americane și amintește de un exemplu de la începutul mileniului: „Nebunia aduce bani”

Investitorul american Michael Burry, celebru după ce a prevăzut prăbușirea pieței imobiliare din SUA în 2008 și a fost prezentat în filmul „The Big Short” lansat 7 ani mai târziu, descrie creșterea explozivă pe bursă a companiilor tehnologice drept o „nebunie glorioasă” și spune că producătorul de cipuri Nvidia va da semnalul spargerii a ceea ce tot mai multe voci consideră că este o „bulă” pe bursa americană, relatează revista Fortune.

„Nebunia aduce bani. Distrugerea creatoare și nebunia maniacală sunt exact motivul pentru care SUA sunt centrul inovației în lume”, a scris Burry în primul său mesaj publicat pe un canal de Substack, cu titlul „The Cardinal Sign of a Bubble: Supply-Side Gluttony” („Semnul cardinal al unei bule: lăcomia pe partea ofertei”).

„Companiilor li se permite să inoveze până la autodistrugere. Iar altele apar încontinuu pentru a face același lucru. Uneori, noua companie este aceeași companie, doar că îndreptată în altă direcție”, a adăugat investitorul acum în vârstă de 54 de ani.

Burry a mai notat că în timpul așa-zisei bule „dotcom” din a doua jumătate a anilor ’90, industria tech era definită de „marile companii extrem de profitabile, printre care se numărau așa-numiții ‘Patru Călăreți’ ai epocii: Microsoft, Intel, Dell și Cisco”. Investitorul consideră că, în mod asemănător, pe bursa americană există acum cinci „călăreți” responsabili de actualul „boom” alimentat de așteptările uriașe față de tehnologia inteligenței artificiale: Microsoft, Google, Meta, Amazon și Oracle.

În spațiul anglo-saxon referința la „călăreți” într-un astfel de context este de regulă una la prevestitorii Apocalipsei din Biblie.

Burry a amintit de cazul Cisco, despre care afirmă că a fost compania din centrul spargerii bulei „dotcom”. Acțiunile companiei tehnologice s-au apreciat cu 3.800% între 1995 și 2000, ea devenind cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare de aproximativ 560 de miliarde de dolari. Acțiunile Cisco s-au prăbușit spectaculos la începutul mileniului, scăzând cu peste 80%.

Astăzi, argumentează Burry, istoria se repetă cu „boom”-ul alimentat de tehnologia AI: „Și încă o dată există un Cisco în centrul tuturor lucrurilor, furnizând uneltele esențiale pentru toți și având o viziune expansivă care le însoțește”, a scris Burry. „Numele său este Nvidia”, a subliniat el în condițiile în care producătorul de cipuri condus de Jensen Huang a depășit pentru scurt timp luna trecută pragul de capitalizare de 5 trilioane (5.000 de miliarde) de dolari – o premieră istorică fără precedent.

Avertismentele lui Michael Burry trebuie privite cu o notă de precauție

Anterior, Burry a publicat o serie de mesaje pe rețeaua de socializare „X” în care a pus sub semnul întrebării evaluările în continuă creștere ale companiilor tehnologice, în special Nvidia, pe care a criticat-o atât pentru durata reală de viață a cipurilor sale, cât și pentru capacitatea producătorului de semiconductori de a susține cererea pentru produsele sale.

Presa financiară din SUA a scris la începutul acestei luni că Scion Asset Management, fondul de investiții a lui Burry, a pariat peste un miliard de dolari pe scăderea prețului acțiunilor Nvidia și Palantir – compania specializată în software de analiză a datelor cofondată de miliardarul Peter Thiel.

Burry a negat acest lucru într-un mesaj distribuit pe „X”, el afirmând că a investit în contracte ce mizează pe scăderea prețului acțiunilor Palantir doar 9,2 milioane de dolari, nu 912 milioane, cum a scris presa financiară, preluată și de alte publicații.

Câteva zile mai târziu, el a confirmat într-un mesaj criptic că și-a radiat fondul de investiții de Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare (SEC) din SUA. În contextul legislației și reglementărilor din SUA, radierea nu înseamnă neapărat că Burry și-a închis compania, ci ar putea fi un indiciu că Scion Asset Management a ajuns să gestioneze fonduri sub valoarea pentru care e obligatorie înregistrarea la SEC (100 de milioane de dolari).

Burry și-a închis primul fond de investiții de risc, numit Scion Capital, în 2008, înainte de a deschide Scion Asset Management în 2013.

„Estimarea mea asupra valorii titlurilor nu este acum și nu a fost de ceva timp în acord cu piețele”, a notat el într-o scrisoare adresată investitorilor în compania sa.

A ajuns Burry un „Dr. Doom”?

Mesajul lui Burry din scrisoare a fost în concordanță cu plângerile sale recente privind evaluarea acțiunilor companiilor asociate cu inteligența artificială (AI), precum și cu mesajul său neinspirat din 31 ianuarie 2023. El a scris atunci pe contul său de Twitter un singur cuvânt: „sell” (vindeți). De atunci, randamentul total al S&P 500, indicele de referință al bursei americane, a crescut cu peste 70%.

Unii analiști au ajuns să compare avertismentele sumbre ale lui Burry privind o prăbușire iminentă a bursei cu cele ale economistului american Nouriel Roubini, devenit faimos după ce a prezis încă din 2005 criza economică mondială ce a avut loc după prăbușirea pieței imobiliare din SUA în 2008.

Roubini e supranumit „Dr. Doom” datorită avertismentelor sale constant pesimiste.

Cu toate acestea, un număr în creștere de analiști și chiar directori de companii tehnologice au avertizat recent cu privire la existența unei „bule” pe bursa americană, alimentată în cea mai mare parte de creșterile spectaculoase înregistrate de acțiunile companiilor din Silicon Valley.

Inclusiv Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a declarat la începutul lunii octombrie că inteligenţa artificială se află în prezent într-o „într-o bulă speculativă”, dar că tehnologia este „reală” şi va aduce beneficii uriaşe pentru societate.

Bezos a comparat fenomenul cu alte bule speculative din istorie, precum cea „dotcom”, explicând la Italian Tech Week că, în astfel de momente, evaluările companiilor se desprind de fundamentele reale ale afacerilor și că investitorii ajung să finanţează deopotrivă idei bune şi idei slabe.

„Este probabil ceea ce se întâmplă astăzi. Dar asta nu înseamnă că tehnologia nu e reală. Inteligenţa artificială este reală şi va schimba fiecare industrie”, a spus acesta.