Bogdan Andone, un car de nervi după înfrângerea cu Universitatea Cluj: „Zici că noi eram la baschet și ei la lupte”

Bogdan Andone, antrenorul echipei FC Argeș, a criticat maniera de arbitraj a lui Marcel Bîrsan, după înfrângerea suferită în etapa a 25-a din SuperLiga, 1-3 cu Universitatea Cluj.

Golurile câștigătorilor au fost marcate de Macalou (’12, ’84) și nou-venitul Stanojev (’64), în timp ce Sierra (’66) a punctat pentru gruparea piteșteană.

„Le-am spus băieților că la echipe care își doresc play-off-ul trebuie să fii foarte bine organizat, iar detaliile vor face diferența. Primul gol a fost primit cu ghinion. Mingea a fost deviată, sărită. Apoi am controlat jocul în totalitate. Am avut o bară, două sau trei situații bune. Golul doi identic, dintr-o fază fixă inexistentă.

Nu vreau să comentez arbitrajul. Mă abțin cu greu. Așa manieră de arbtiraj… zici că suntem la baschet. Nu avem voie să ne atingem noi. Zici că eram la baschet noi și ei la lupte.

Orice contact a fost fault pentru adversar, dar mai puțin contează. O inexactitate la golul doi, la o fază fixă care a fost sau nu a fost. După aceea am intrat în joc, am marcat, la 2-1 Matos a avut o minge clară de gol. A urmat o greșeală a lui Blagaic, un pas paralel șiU Cluj are experiență, calitate, jucători de valoare și ne-au taxat. Asta a fost istoria jocului”, a spus Andone, potrivit digisport.ro.

Bogdan Andone: „Noi avem buget de locul 12”

Tehnicianul celor de la FC Argeș a vorbit despre lupta pentru play-off, lăudându-și jucătorii pentru performanțele din acest sezon.

„Luptele noastre directe sunt cu Slobozia, Csikszereda, Metaloglobus și nici nu mai știu cine e pe acolo. Ce a făcut Slobozia? Nici măcar cu Petrolul nu ne comparăm financiar. Nu ne comparăm la nivel financiar: în primele 11 clasate, noi suntem pe locul 12 ca buget. Asta a spus și Dani Coman. Noi avem buget de locul 12.

Ce fac băieții pe teren e extraordinar pentru club. Obiectivul este să evităm ultimele patru poziții. Ne dorim mai mult, băieții au făcut un sezon extraordinar, esta altceva.

Mai sunt cinci jocuri, vom încerca să strângem mai multe puncte și vom vedea dacă vom fi pe loc de play-off sau loc de play-out. Vom continua să ne luptăm să rămânem în primele 12 clasate”, a mai spus antrenorul echipei piteștene.

FC Argeș se află pe 5 în SuperLiga, loc de play-off, cu 40 de puncte, în timp ce U Cluj a acumulat 42 de puncte și a urcat pe poziția 4.