Bogdan Ciucu, Dental Elite: „Vrem să unim medicii stomatologi buni din România într-o rețea în care pot performa cu adevărat”

Dental Elite, lanț de clinici ce oferă tratamente stomatologice complete în Brașov și București, a primit recent una dintre cele mai mari finanțări de tip growth capital de pe piața serviciilor de sănătate orală din România. Cu o echipă de peste 120 de oameni, compania se pregătește pentru o extindere accelerată la nivel național, bazată pe un model care pune în centru comunicarea deschisă, standarde unitare și parteneriate cu medici stomatologi independenți. Bogdan Ciucu, co-fondator Dental Elite, explică modul în care un business început în familie își propune să devină o adevărată platformă națională și cum îi sprijină pe medicii antreprenori să se dezvolte fără să își piardă autonomia profesională.

Dental Elite a pornit ca un business de familie la Brașov. Cum ați reușit să păstrați spiritul acesta – cald, calm și empatic – pe măsură ce v-ați extins? Ce înseamnă pentru voi o „creștere sănătoasă”?

Lucrurile s-au schimbat destul de mult, comparând cu deschiderea primei clinici, când eram cinci oameni în echipă – iar acum suntem peste 120. Ce nu s-a schimbat niciodată este felul nostru de a lucra: noi, ca familie, am comunicat mereu foarte direct, foarte onest. Dacă ceva nu era clar sau nu funcționa, luam o pauză și vorbeam. Eu am formare în finanțe, dar am crescut în casă cu medici – mama, tata, fratele – am învățat instinctiv să simt unde pot apărea neînțelegeri și când trebuie să explic mai mult o decizie de business. Am fost obișnuit să înțeleg atât provocările, cât și bucuriile unui medic. Asta m-a ajutat enorm când am început să construim o rețea mai mare, alături de mai mulți medici.

Pe măsură ce am crescut, am realizat că nu poți păstra atmosfera caldă fără o structură clară. Așa că am întărit regulile, protocoalele și responsabilitățile. Nu pentru a complica lucrurile, ci pentru a avea siguranță și trasabilitate în tot ce facem. Pentru noi, asta înseamnă o creștere sănătoasă: să ai transparență, comunicare directă și în același timp să păstrezi spiritul de la început – atmosfera deschisă, calmă, în care oamenii își asumă greșelile și știu că pot vorbi deschis și liber.

Cum ați reușit să construiți o echipă de peste 100 de oameni într-un domeniu atât de competitiv? Care a fost cea mai mare provocare în acest proces?

Echipa s-a construit organic, din aproape în aproape. Nu a existat vreun moment în care să ne dorim creștere bruscă, în care să spunem „luăm zece medici de mâine”. Mulți au venit din recomandări, s-au adus unii pe alții – unii fuseseră chiar colegi în facultate, pentru că la Brașov atmosfera a fost mereu foarte caldă și sănătoasă. Comunicarea este deschisă, nimeni nu se ascunde, ne asumăm greșelile – iar asta cred că face diferența.

Provocările au apărut în momentul în care am trecut de la echipe mici la o structură mai mare. Majoritatea știm să lucrăm în echipe de doi-trei oameni, dar când ajungi la șapte-opt sau zece oameni, devine mai complicat. Nu toată lumea reușește spontan să se adapteze, e firesc. Construirea unei echipe mari înseamnă multă comunicare, mult exercițiu. De-a lungul timpului am investit foarte mult în asta: ședințe săptămânale, întâlniri cu toată echipa, vizite la Brașov, seri în care ieșim la cină sau pur și simplu petrecem timp împreună. Vrem ca cei zece oameni din echipa de management să poată comunica oricând, direct, unii cu alții, fără ocolișuri și ne dorim același lucru și pentru medici – atât echipa medicală, cât și cei cu funcții administrative să poată vorbi deschis între ei, pe orice subiect. Nu este ușor, dar dacă nu faci acest efort, nu ai cum să mergi mai departe.

Ați primit recent o investiție majoră pentru piața serviciilor de sănătate orală în România – cum se traduce asta în avantaje pentru pacienți? Dar pentru echipa de medici?

Investiția a venit pentru că am evoluat frumos, profitabil și pentru că am construit o echipă care poate crește acest business mult dincolo de ceea ce este astăzi. Planurile noastre includ crearea unei rețele naționale pentru medicii stomatologi independenți, pe care să-i sprijinim să-și facă meseria cu și mai mare atenție și pasiune – și să le devenim parteneri. Subliniez foarte mult acest aspect: nu ne dorim să venim și să le spunem cum să își facă meseria sau să le schimbăm complet modul în care fac lucrurile, ci avem încredere că ei sunt buni specialiști și știu ce au de făcut, dar noi le putem fi un suport care să îi scape de povara altor activități de făcut în business și în clinică (zona administrativă, de marketing etc.).

Pentru acești medici, avantajele sunt foarte clare: le oferim stabilitate și o putere de negociere mult mai bună, pentru că noi, ca structură mai mare, putem negocia altfel consumabilele, echipamentele, mentenanța, auditul, bugetele de marketing. Putem reduce costurile ca procent din cifra de afaceri și, mai important de atât, putem prelua complet partea non-medicală, care este, de fapt, sursa principală de stres pentru medici.

Pentru pacienți, beneficiile sunt imediate. Un medic mai puțin încărcat administrativ este un medic mai concentrat, mai prezent, mai performant. În plus, investiția înseamnă aparatură și tehnologie, ceea ce reduce timpul intervențiilor și le crește calitatea. Iar unul dintre obiectivele noastre este să aducem medici specialiști din centrele universitare în orașele din provincie, astfel încât pacienții să nu mai fie nevoiți să vină până în București, Cluj sau Iași pentru tratamente complexe. Deci vrem să oferim acces la medicină orală performantă peste tot și oriunde în România. În plus, au garanția că oferim exact același standard de calitate în orice oraș deschidem o nouă clinică.

Ce anume din modelul vostru de lucru îi poate ajuta concret pe acești medici antreprenori să crească fără să piardă autonomia profesională?

Modelul este construit special pentru medicii independenți. Nu le luăm autonomia medicală; dimpotrivă, le oferim mai mult timp să facă medicină. Preluăm partea non-medicală, care este și cea mai anevoioasă: hățișul administrativ, recrutarea, schimbarea managerilor, marketingul, CRM și call center, negocierile cu furnizorii. Toate acele lucruri care îi consumă și care, de fapt, nu țin de profesia lor, și care au nevoie de echipe specializate.

Medicul partener are, practic, liniștea că poate merge în vacanță o săptămână fără ca totul să depindă de el. Avem call center propriu, echipă financiară, echipă de marketing, oameni care pot prelua orice problemă administrativă. Iar asta se traduce în mai mult timp pentru medicină și mai mult focus pe pacient. Pe scurt: le redăm bucuria cu care știm că își fac meseria.

Și cred că unul dintre cele mai importante lucruri este acesta: le lăsăm numele pe ușă. Nu vrem să înlocuim identitatea unui medic. Dimpotrivă, vrem să o potențăm. Dacă ai o clinică cu un brand local solid, pentru noi este o garanție că vei continua să ai grijă de reputația ta. Pentru că este a ta în primul rând, nu doar a noastră.

Cum vedeți transformarea stomatologiei din România în următorii ani – și unde vreți ca Dental Elite să se poziționeze în acest peisaj?

Stomatologia din România va deveni tot mai profesionalizată. Medicul de mâine va avea nevoie de: o organizație puternică în spate, acces la tehnologie, echipe care să îi ia grijile non-medicale și libertate să facă performanță.

Iar din punctul nostru de vedere, vrem ca medicii stomatologi să se uite la noi și să spună „La Dental Elite este bine. Au standarde de la care nu se abat și grijă pentru echipă și pacienți.” Ne dorim ca medicii care lucrează cu noi să o facă cu mândrie, ca pacienții să știe că, indiferent de oraș, primesc același tratament de calitate. Vrem să devenim platforma pe care medicii buni din fiecare oraș se pot uni pentru a face performanță, fără să mai fie singuri în fața tuturor provocărilor administrative sau manageriale.

În esență, viitorul stomatologiei va aparține medicilor care vor să performeze, iar rolul Dental Elite este să le ofere tot ce au nevoie ca să o facă – timp, stabilitate, tehnologie și un parteneriat real.

Articol susținut de Dental Elite