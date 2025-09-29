Boli pe care le evită copiii prin simpla spălare a mâinilor. Ce pot folosi la școală dacă nu au săpun

Odată cu venirea toamnei și întoarcerea copiilor în colectivități, crește semnificativ numărul de îmbolnăviri în rândul celor mici. Există obiceiuri simple, aproape banale, care fac însă diferența între sănătate și boală. Spălatul mâinilor este unul dintre acestea. Gestul zilnic pe care îl facem în câteva zeci de secunde poate să prevină, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, milioane de îmbolnăviri anual. Studiile citate de OMS arată că mâinile curate reduc cu până la 40% cazurile de diaree la copiii mici și scad substanțial riscul de infecții respiratorii. În România, există încă școli în care săpunul lipsește din baie. Ce soluții au copiii în astfel de situații și care sunt cele mai bune geluri antibacteriene pe care le pot folosi?

Cele mai comune boli contagioase care circulă în colectivități sunt răceala și gripa, enteroviroza, varicela (vărsatul de vânt), scarlatina, oreionul, rubeola, conjunctivita, boala gură-mână-picior. O parte dintre ele sunt greu de prevenit (dat fiind faptul că sunt contagioase înainte de apariția simptomelor), altele se previn exclusiv prin vaccinare, însă există și afecțiuni pe care copiii le pot ține la distanță pur și simplu prin igiena mâinilor.

În această perioadă, virozele sunt cele care îi afectează cel mai mult pe copii, iar acestea se transmit cel mai ușor în spații închise, prin particulele de secreții eliberate în timpul strănutului, al tusei sau al vorbitului. Indirect, virusul se poate lua și de pe suprafețele pe care ajunge, astfel: copilul care tușește împrăștie particule pe jucării, măsuța de lucru sau diverse alte obiecte, copilul sănătos atinge obiectele cu mâna, pe care, ulterior, o duce la gură sau la nas.

Citește continuarea articolului AICI.