Bolojan: „Da, eu aduc veștile proaste. Dar ce să fac? Nu s-a înghesuit nimeni timp de trei săptămâni să fie prim-ministru” / Episod povestit de premierul României

„Ca prim-ministru nu te poți uita în permanență în sondaje, ca să mai câștigi jumătate de punct”, a explicat Ilie Bolojan într-un dialog purtat vineri la emisiunea HotSpot a HotNews.

Întrebat dacă nu crede că cetățenii vor obosi în fața atâtor vești legate de tăieri sau micșorări, Ilie Bolojan a povestit un episod de când a acceptat să fie premier. „Nu s-a înghesuit nimeni timp de trei săptămâni să fie prim-ministru”, a spus Bolojan, invitat LIVE în studioul HotNews.

Liberalul a spus că, atunci când a acceptat poziția de premier, le-a spus tuturor partenerilor politici că „ordinea mea de priorități este comunitatea și apoi partidul sau interesul meu”. I-a avertizat că vor exista costuri politice, inclusiv pentru liberali, a reieșit din ce a spus premierul.

„Da, eu aduc veștile proaste. Dar ce să fac? Nu avem altă soluție. Trebuie să trecem de dificultăți ca să avem o speranță”, a explicat Bolojan.

Cum a descris relația cu președintele Nicușor Dan

Întrebat despre scandalul recentului caz de corupție din PNL, premierul a spus că nu crede că DNA a „țintit” cazul unde apare trezorierul PNL dintr-un motiv politic, eventual pe linia rivalității președinte-premier. „Nu cred astfel de teorii. Fiecare instituție își face treaba ei”, a spus Ilie Bolojan.

În același timp, invitat să caracterizeze relația cu președintele Nicușor Dan, Ilie Bolojan a descris, sec, o relație mai degrabă funcțională, decât apropiată: „În toată această perioadă am avut întâlniri de lucru cu dl. președinte, ne-am pus de acord și am acționat convergent pentru a rezolva problemele țării noastre”.