PNL, lovit de un scandal de corupție. Afacerist dus de trezorierul PNL în birou la premier. Ce s-a discutat? Ilie Bolojan, în direct la HotNews, vineri, de la 11:00

După apariția stenogramelor din dosarul DNA Iași, în care un om de afaceri vorbește despre o întâlnire „în biroul lui Bolojan”, premierul confirmă existența unei discuții de 15 minute, dar afirmă că discuția „nu a avut niciun fel de urmări”. Ce s-a discutat în biroul de la Palatul Victoria? Ilie Bolojan vine vineri, de la 11:00, în studioul HotNews, într-unul din cele mai tensionate momente de la începutul mandatului.

Pe 23 septembrie 2025, în biroul de la Palatul Victoria, premierul i-a primit pe Mihai Barbu, liderul filialei PNL Vaslui, şi pe omul de afaceri Fănel Bogos, pentru o discuţie de 15 minute.



Considerat unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România, Fănel Bogos a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de Direcţia Naţională Anticorupţie că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

Stenogramele din dosarul DNA susţin însă că Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a obţine audienţa, al cărui scop ar fi fost schimbarea conducerii instituției de control sanitar-veterinar din Vaslui şi protecţia unei afaceri importante în domeniul avicol.

Potrivit procurilor, intermediarul întâlnirii a fost Mihai Barbu, plasat joi sub control judiciar şi cu interdicția de a fi șef filială județeană de partid, adică funcția pe care o avea atunci când a discutat cu Fănel Bogos. Până acum, PNL nu a transmis niciun mesaj.

Dosarul de influenţă care în care este citat numele premierului reprezintă încă un front deschis în cazul lui Ilie Bolojan, pe lângă reformele aflate în derulare şi presiunea internă din partid, în preajma alegerilor locale.



Premierul Ilie Bolojan vine în studioul HotNews pentru a explica s-a discutat în biroul său de la Palatul Victoria şi ce ştia despre contextul întâlnirii. El va explica şi ce consecinţe are ancheta DNA pentru partid, dar şi despre cum poate continua agenda sa de reformă.