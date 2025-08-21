Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: „Dacă nu vrei să deranjezi pe cineva, la final o să-i deranjezi pe toți”

Premierul Ilie Bolojan a spus, la Antena 1, că reforma sistemului pensiilor magistraților trebuie pusă în practică „cu toate supărările”. Întrebat dacă nu se teme că sistemul judiciar nu ar putea riposta, primul-ministru a afirmat că un demnitar trebuie să facă ce este necesar.

Invitat să comenteze criticile venite din partea magistraților legate de modificările condițiilor de pensionare, Ilie Bolojan a spus: „Am tot respectul pentru importanța sistemului (…), dar sunt lucruri pe care nu le putem nega. Primul semnal că o zonă este conștientă de probleme este să le recunoască”.

Potrivit premierului, sunt trei probleme majore ale sistemului. Prima este legată de condițiile neclare de salarizare, care a dus la 20.000 de procese inițiate de angajați ai sistemului judiciar care au făcut ca statul român să plătească 2 miliarde de euro, având de achitat pe viitor alte două miliarde.

A doua problemă care trebuie remediată este creșterea vârstei de pensionare astfel încât magistrații să nu se mai poată pensiona la 47-48 de ani, vârstă la care ating nivelul de experiență care să le permită să exceleze în profesie. În fine, a treia chestiune este legată de eliminarea posibilității care pensia unui magistrat să fie la nivelul ultimului salariu încasat.

„Este un aspect de responsabilitate, de echitate socială, dar și de sănătate econimcă. Cu toate supărările, acest lucru trebuie pus în practică”, a spus Bolojan.

La observația că politicienii ar fi menajat susceptibilitățile magistraților din teama de a se trezi în fața unui procuror sau judecător, Bolojan a răspuns: „La modul cinstit, când ești pe o funcție faci ce este necesar, nu ce dă bine. Dacă nu vrei să deranjezi pe cineva, la final o să-i deranjezi pe toți”.

În ce privește posibilitatea unei demisii din cauza unui blocaj major în cadrul coaliției de guvernare, Bolojan a spus că nu și-a pus până acum problema renunțării la funcția de prim-ministru însă, în principiu, nu-și dorește să rămână în acest post dacă nu poate realiza ce și-a propus.

„În momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post acolo unde nu poţi să faci ce trebuie pentru ţara ta sau pentru comunitatea ta. (…) Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe un astfel de post în condiţii în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situaţie”, a spus premierul.