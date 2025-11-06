VIDEO Bolojan, despre trezorierul PNL vizat în dosarul omului de afaceri Bogos: PNL a luat decizia corectă. Nu dăm noi sentințe

Premierul Ilie Bolojan a avut joi seară prima reacție publică după ce Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui și totodată trezorierul formațiunii liberale, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în dosarul instrumentat de DNA care îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos.

„PNL a luat decizia corectă, de a-l suspenda. Nu dăm noi sentințe, respectăm prezumția de nevinovăție, respectăm instituțiile statului”, a subliniat Bolojan, care este și președintele liberalilor.

„Domnul Barbu a fost suspedant în această după-amiază, după ce a apărut această știre, din toate funcțiile pe care le deține, inclusiv cea de președinte al PNL Vaslui și, până se va închide ancheta, va rămâne în această situație”, a declarat premierul, într-un interviu acordat Digi24, alături de Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Întrebat ce spune implicarea trezorerierului PNL într-un asemenea dosar despre calitatea elitelor politice din țara noastră, Bolojan a precizat: „Calitatea clasei politice din România este cea pe care o avem, cu bune și cu rele, și votul pe care l-am avut împotriva lumii politice arată și nivelul calității clasei politice. Dar vă dați seama, când ajungi să conduci o organizație, în care găsești toți oamenii pe funcții, în care oamenii par de bună-credință, nu ai cum să te apuci să schimbi pe toată lumea și cel puțin premisa de la care am pornit întotdeauna este că oamenii sunt corecți și de bună-credință. Nu pot pleca de la altă premisă”.

„În condițiile în care un om care este într-o activitate publică, politică, face lucruri în această activitate care încalcă niște principii, ale normalității, sau intră în tot felul de afaceri dubioase sau fapte de corupție, își asumă răspunderea pentru asta, iar PNL, în această situație în care (Mihai Barbu) are acest control judiciar, a luat decizia corectă, de a-l suspenda. Nu dăm noi sentințe, respectăm prezumția de nevinovăție, respectăm instituțiile statului care, sigur, își fac datoria”, a mai adăugat liderul PNL.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat joi că Mihai Barbu a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Liberalul, care este și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, a primit odată cu această măsură și o serie de obligații, printre care și cea de a nu își exercita funcția de șef de filială județeană de partid.

DNA îl acuză pe Mihai Barbu de săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Concret, Barbu este acuzat de procurori că, pentru a-i facilita omului de afaceri Fănel Bogos obținerea unor despăgubiri de 3 milioane de euro de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, începând din februarie „și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri” a afaceristului „cu înalți funcționari ai statului, cu directorul A.N.S.V.S.A. și cu diverși oameni politici și, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A.”.

Potrivit DNA, Mihai Barbu i-a promis lui Fănel Bogos că „îl va determina pe directorul D.S.V.S.A. Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcționarii D.S.V.S.A. Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor deținute de societatea acestuia din urmă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, că va face demersuri în vederea demiterii respectivei persoane din funcția de director al D.S.V.S.A. Vaslui”.

Barbu este cel care l-a dus pe Bogos la premier

Șeful PNL Vaslui este cel care i-a obținut omului de afaceri Fănel Bogos intrarea la Ilie Bolojan, prim-ministru și lider PNL. Guvernul a confirmat că premierul s-a întâlnit cu Bogos, însă susține că discuția „nu a avut niciun fel de urmări”.

Barbu a declarat la Antena 3 CNN că a vrut să i-l prezinte premierului Ilie Bolojan pe afaceristul vasluian Fănel Bogos, dar susține că scopul întâlnirii nu a fost de a-l salva pe afacerist de problemele sale.

Întrebat despre varianta care reiese din stenograme, că i-a făcut intrarea afaceristului, care cerea sprijn pentru îndepărtarea șefului DSVSA Vaslui, care descoperise nereguli la fermele lui, Barbu a negat categoric.

„Nu a fost o discuție despre salmonella. Eu l-am prezentat pe el ca om de afaceri și am prezentat niște cifre pe care le știam, bineînțeles făcând un search despre datele lui financiare și el și-a prezentat compania. Premierul a luat act”, a mai declarat Barbu.

Surse din PNL au declarat pentru HotNews că Barbu a fost numit trezorier al partidului în urmă cu aproximativ două luni, însă „săptămâna asta s-au discutat concret atribuțiile lui”.

Barbu, suspendat „din toate funcțiile deținute” în PNL

Anterior în cursul serii de joi, PNL anunțase suspendarea lui Mihai Barbu „din toate funcțiile deținute în cadrul partidului”, în contextul dosarului DNA care îl vizează.

„În urma măsurilor dispuse de organele de cercetare penală în privința lui Mihai Barbu, acesta este suspendat, cu aplicare imediată, din toate funcțiile deținute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de președinte al PNL Vaslui și cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar”, a transmis PNL, într-o informare de presă.

PNL susține că „va analiza situația lui Mihai Barbu în funcție de evoluția dosarului și de clarificările juridice ulterioare”.

„Partidul rămâne ferm angajat în respectarea legii, a integrității și a standardelor etice pe care le promovează în activitatea politică și publică. Partidul Național Liberal respectă principiul prezumției de nevinovăție, precum și independența instituțiilor judiciare”, mai scrie în informarea transmisă de Biroul de presă al PNL.