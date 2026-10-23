Bolojan, despre ultima ședință de guvern: „ANCOM voia să spargă 200.000 de euro pe o deplasare”

Fostul prim-ministru Ilie Bolojan a declarat, pentru Digi24, că Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a cerut, în ultima ședință de guvern a cabinetului său, alocarea a 200.000 de euro pentru o deplasare în țările arabe, sumă pe care Bolojan a refuzat să o aprobe.

„La ultima ședință de guvern – fără să fiu anunțat a apărut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care stabilea cheltuielile de protocol pe care ANCOM le va face. În fapt, ANCOM se pregătea să „spargă” – ca să folosesc un semi-argou, aproape 200.000 de euro pe niște activități de protocol în țările arabe, ca cineva din conducerea ANCOM să fie ales în conducerea unei organizații internaționale”, a declarat Ilie Bolojan.

Fostul premier spune că nu a fost informat în prealabil despre prezența pe ordinea de zi a proiectului.

„Nu m-a anunțat nimeni nimic. Când am văzut un titlu care masca ceva, m-am uitat peste, și când am văzut asta, am scos de pe ordinea de zi. Pentru asta m-am trezit cu niște postări ale vicepreședintelui ANCOM, foarte deranjat că nu am dat drumul acestei cheltuieli. Probabil că noul guvern, mai înțelegător, o va lua din nou în calcul. Sper să nu-i dea drumul”, a conchis liberalul.

Digi24 a cerut un punct de vedere din partea conducerii ANCOM, însă deocamdată Autoritatea nu a răspuns.

În momentul de față, ANCOM este condusă de către Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților și o figură proeminentă în PSD în deceniul trecut.

Ilie Bolojan nu a precizat care dintre vicepreședinții instituției care l-au criticat pentru refuzul de a aproba cei 200.000 de euro. În momentul de față, ANCOM are doi vicepreședinți. Unul dintre ei este Vlad Bontea, fost deputat PSD în legislatura 2016-2020, iar celălalt este Pavel Popescu, fost deputat PNL în perioada 2016-2023, după care a fost numit la ANCOM.