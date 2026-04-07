În ANCOM, un fost cunoscut politician a rămas cu un salariu de 8.700 de euro net pe lună

Sute de angajați din cadrul autorității de reglementare în comunicații (ANCOM), condusă de Valeriu Zgonea, au reușit să blocheze în instanță măsurile de reorganizare și concedierile decise în aplicarea legii 145/2025, dar unii salariați nu au scăpat de reducerea cu 30% a salariilor de bază de la 1 ianuarie 2026.

Bugetul ANCOM pentru anul 2026 a fost aprobat recent de comisiile de specialitate ale Parlamentului după o ședință maraton, marcată de acuzații de manipulare a cifrelor, ironii tăioase și un proces de vot reluat.

Președintele autorității, Valeriu Zgonea, a prezentat proiectul de buget refăcut în ianuarie 2026, după ce sute de angajați au obținut în instanță suspendarea reorganizării instituției, cerute de legea 145/2025, pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea.

„ANCOM a fost obligată să creeze un nou proiect de buget și să includă finanțarea posturilor ocupate de personalul a căror disponibilizare a fost suspendată”, a spus Valeriu Zgonea.

Autoritatea a făcut recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar un astfel de proces durează ani de zile, a subliniat acesta.

Salariile de bază, reduse cu 30% de la 1 ianuarie 2026

În aceste condiții, HotNews a solicitat ANCOM să precizeze în ce măsură va mai aplica măsurile de reorganizare prevăzute de Legea 145/2025, pe care guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament.

Autoritatea susține că legea 145/2025 a impus două obligații distincte și că o parte din măsuri au fost aplicate.

„Prima obligație se referă la aprobarea noilor organigrame și state de funcții cu reducerea posturilor, prevăzută la art.1 alin.(2) și cu respectarea regulilor prevăzute la art.1 alin.(5) și (6) din acest act normativ. Această obligație a fost implementată prin deciziile privind reorganizarea și a căror suspendare a fost dispusă prin Hotărârea nr.1867/2025 pronunțată de Curtea de Apel București.

O altă obligație impusă are în vedere reducerea nivelului salariilor de bază, prevăzută la art.1 alin.(8) și art.2 alin.(2) din același act normativ. Această obligație a fost implementată prin negocierea noului Contract Colectiv de Muncă, semnat de Sindicatul de la nivelul ANCOM și conducerea instituției și înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă București cu nr. 452/18.12.2025. Documentul produce efecte de la data de 1 ianuarie 2026 și cuprinde inclusiv Anexa nr.1 cu noua grilă de salarizare, redusă cu 30%”, a precizat autoritatea.

„Salariații cărora le-a scăzut salariul ca urmare a implementării noii grile de salarizare”, spune ANCOM, „le-au fost emise decizi individuale de constatare a cuantumului salariului de bază”.

„Grila de salarizare nu este parte a procedurii de reorganizare, iar efectele privind suspendarea procesului de reorganizare nu se pot extinde și asupra obligației distincte de reducere a nivelului salariilor de bază, care trebuia implementată cel mai târziu la data de 1 ianuarie 2026 în baza Legii nr.145/2025 și a Contractului colectiv de muncă aplicabil, așa cum am precizat anterior. Menționăm faptul că, în cuprinsul deciziilor de reorganizare – deciziile președintelui ANCOM nr.678/2025, nr.679/2025 și nr.680/2025 – a căror suspendare a fost dispusă de către instanță, nu se face referire la salarizare”, afirmă autoritatea.

27 de angajați au atacat în instanță tăierea salariilor

Grila de salarizare aplicabilă la nivelul ANCOM, precum și modalitatea de calcul al salariilor de bază sunt publicate pe site-ul instituției, unde sunt publicate și salariile nete ale conducerii ANCOM.

„Facem precizarea că această grilă de salarizare a fost redusă cu 30% și este aplicabilă începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Ca urmare a primirii deciziilor de reduceri salariale, o parte dintre angajați, respectiv 27 de angajați ai ANCOM le-au contestat în instanță. Fiind un proces în derulare, nu suntem în măsură să facem comentarii suplimentare”, au precizat oficialii autorității.

Surse din cadrul ANCOM au precizat pentru HotNews.ro că nu toți angajații au fost afectați de reducerea grilei de salarizare cu 30%, ci doar cei aflați la limita maximă de salarizare.

Salariul de bază individual în ANCOM se stabilește ca produs între baza de calcul (n.a salariul minim brut 2.353 lei / respectiv 1.379 lei net) și coeficientul de multiplicare (care are o limită minimă și alta maximă).

Valeriu Zgonea a ajuns la aproximativ 8.700 de euro pe lună

Salariul net al președintelui ANCOM, Valeriu Zgonea, este de 43.540 de lei (peste 8.700 de euro), potrivit noii noii grile de salarizare redusă cu 30% de la 1 ianuarie 2026.

Ceilalți doi vicepreședinți din conducerea ANCOM sunt plătiți lunar cu câte 34.832 de lei (circa 7.000 de euro). Cei trei sunt demnitari, fiind numiți în aceste funcții de către Parlament.

Salariul directorului de cabinet ajunge până la aproximativ 23.170 de lei (peste 4.600 de euro), în timp ce consilierii angajați pe lângă cei trei demnitari pot încasa până la aproximativ 16.410 lei (circa 3.300 de euro).

Salariul unui director general este de peste 24.130 de lei / net (echivalentul a peste 4800 de euro) dacă se ține cont de coeficientul maxim de multiplicare. În cazul directorilor, salariile pot ajunge până la peste 23.160 de lei (peste 4.500 de euro), în timp ce șefii de departamente pot câștiga până la peste 19.300 de lei (circa 3.800 de euro).

În privința funcțiilor de execuție, un administrator de baze de date poate câștiga lunar până la peste 16.410 lei/net (circa 3.300 de euro/lună), un administrator de rețea de calculatoare poate primi maxim 15.400 de lei (circa 3.000 de euro/lună), iar un tehnician electronică – peste 8.600 de lei/net (peste 1730 de euro/lună).

Șoferii, magazinerii, lăcătușii, electricienii și muncitorii radio electroniști pot încasa lunar până la peste 7.700 de lei/net (peste 1.500 de euro), în timp ce o femeie de serviciu poate fi plătită lunar cu până la aproximativ 5800 de lei (peste 1.150 de euro).

Angajații nu vor primi prime în 2026

În ceea ce privește cheltuielile de personal, bugetul alocat inițial pentru acest an depășea 168,7 milioane de lei. Ulterior, după suspendarea în instanță a măsurilor de reorganizare, bugetul a fost rectificat la peste 180,5 milioane de lei.

„În cadrul acestui titlu, la alineatul „Alte drepturi salariale în bani”, pentru anul 2026 s-a prognozat suma de 2.227.000 lei, aferentă indemnizațiilor de concediu medical. Precizăm că în ANCOM nu se acordă, în general, sporuri sau prime, singurul adaos posibil la salariul de bază fiind premiul de performanță, care nu s-a acordat în anul 2025 și care nu va fi acordat nici în anul 2026, nefiind, de altfel, bugetat”, a precizat autoritatea.

Actuala organigramă ANCOM, menținută prin efectul deciziei instanței de suspendare a procedurii de reorganizare, are 744 de posturi, din care 629 sunt ocupate.

Noua organigramă (care prevede un număr de 661 de posturi finanțate pentru 2026) nu a intrat în vigoare, având în vedere decizia menționată. Bugetul ANCOM pe 2026 a fost publicat în data de 20 martie 2026 în Monitorul Oficial.