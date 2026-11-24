Liderul PNL, Ilie Bolojan, a criticat marți reforma administrativ-teritorială propusă de social-democrați.

Fostul premier afirmă că ceea ce face acum PSD reprezintă „doar compromiterea ideii de reformă într-o ceață care să acopere lipsa de soluții pentru încasarea banilor din PNRR, pentru bugetul anului viitor și pentru satisfacerea uriașelor așteptări create iresponsabil”.

„Șantierul imens care trebuie deschis în România este ampla reformă a statului pe toate palierele sale. Ea trebuie pornită de sus în jos, de la cele mai înalte niveluri ale statului până la nivel de comună. Acest demers trebuie început în ordinea corectă, printr-un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari. Îl vom depune în zilele următoare”, a scris fostul premier, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Trebuie puse în practică prevederile Ordonanței privind reforma administrației, pe care am adoptat-o la începutul anului și de care PSD fuge. Fără intervenția în marile sisteme, în sănătate, ordine publică, instituții centrale, nu vom putea reduce cheltuielile statului”, a adăugat președintele liberalilor.

Bolojan indică pașii pentru ca reforma să fie făcută „temeinic”

Conform fostului premier, următorii pași trebuie să privească județele, orașele și comunele, pornind însă de la criterii obiective, nu doar numerice, și cu o țintă foarte precisă pentru oameni – servicii mai bune, resurse eficient folosite, dezvoltare și prosperitate.

„Ca să o faci temeinic, trebuie să calculezi fiecare detaliu dintr-un ansamblu, astfel încât statul reformat să fie un ansamblu modern, eficient, la dispoziția cetățeanului, nu un alt uriaș cu picioare de lut care să cadă în capul contribuabilului. Am discutat aceste lucruri astăzi cu reprezentanții primarilor PNL de comune și sunt încântat de implicarea și profesionalismul lor. În vechea coaliție, având o majoritate consistentă, am propus reforma statului. PSD nici nu a vrut să audă. Cu greu au acceptat reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrație, pe care au sabotat-o la aplicare. Nici acum n-o vor, doar simulează pentru a acoperi tot ce fac pe dedesubt, singuri sau cu AUR, în favoarea clientelei de partid și pentru împărțirea politică a țării”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a arătat că, dincolo de „tot felul de baloane de săpun” despre reforma teritorială, PSD a produs un singur document concret – comasarea voluntară a comunelor, ceea ce legea permite și acum.

„Adică PSD începe cu cei mai mici, pe care îi crede mai ușor de convins cu stimulente iluzorii. Pe de o parte, le vântură stimulentul, pe de altă parte, îi amenință că, dacă nu se supun voluntar, îi vor obliga. Singurul argument al acestei pseudoreforme este reducerea cheltuielilor de funcționare. Dar ele pot fi obținute chiar mai bine prin reducerea numărului de consilieri locali, a indemnizațiilor acestora, prin renunțarea la postul de viceprimar, la cel de consilier personal în localitățile mici și la posturile inutile”, a continuat liderul PNL.

„Comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâța: mult scandal, blană mai deloc”

„Ceea ce propune PSD nici măcar nu ar reduce cheltuielile. Cei care acceptă comasarea vor avea impozitele locale reduse cu 50% vreme de 5 ani. Și de unde vor veni banii pentru funcționarea acelor localități și pentru dezvoltarea lor? De la bugetul de stat. Și bugetul de stat de unde are bani? Din taxele și impozitele tuturor și din împrumuturi. Ce categorie de venituri își propune PSD să crească: taxele și impozitele tuturor sau împrumuturile cu dobândă?”, a precizat liberalul, potrivit Agerpres.

PSD nu oferă nicio viziune de dezvoltare, niciun răspuns la actualele dezechilibre economice și demografice, consideră Bolojan.

„Vorba unui coleg primar, comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâța: mult scandal, blană mai deloc. Ceea ce face acum PSD este doar compromiterea ideii de reformă într-o ceață care să acopere lipsa de soluții pentru încasarea banilor din PNRR, pentru bugetul anului viitor și pentru satisfacerea uriașelor așteptări create iresponsabil. Plus promovarea interesului politic al unor decupaje locale calculate pentru viitoarele alegeri”, a mai susținut Ilie Bolojan.

Cum vede Dragoș Benea reorganizarea teritorială

Eurodeputatul social-democrat Dragoș Benea, vicepreședinte al PSD, a explicat, luni seară, cum vede el reforma administrativ-teritorială a țării și a vorbit inclusiv despre diferențele economice care există între diverse localități limitrofe.

Benea, care conduce comisia PSD pentru reorganizarea teritorială, a declarat, la Digi24, că la nivel național există „localități care au beneficiat de niște conjuncturi favorabile la nivelul istoriei”.

„Au și ele obligația, pe principiul solidarității, să trateze comunități care au rămas în urmă sau care n-au avut noroc”, a spus social-democratul.

El a invocat în acest sens diferențele de dezvoltare care există între orașul Ghimbav și comuna Vulcan, din județul Brașov, chiar dacă le despart „10 minute de mers cu mașina”.

„Ghimbav am văzut că este Monaco de România. Alături, la 10 minute de mers cu mașina, este Vulcanul, care stă foarte rău din punct de vedere al sustenabilității, al investițiilor, al capacității de a atrage fonduri europene. De ce copilul din Vulcan, pe care îl separă 10 minute de mers cu mașina, trebuie să beneficieze de condiții mai proaste, mai precare, decât copilul din Ghimbav? Ei făcând parte, practic, din același areal geografic. Ăsta este un exemplu. Mai sunt asemenea exemple, mai găsim și în alte județe”, a mai spus Dragoș Benea.

Întrebat dacă el crede că localitatea mai puțin dezvoltată ar trebui să se comaseze cu cea mai prosperă, Benea a explicat: „Asta ar trebui comitetul județean de reorganizare să o propună, pe baza acestor criterii, pe baza acestei matrici a sustenabilității, să vină cu o propunere care să lipească Vulcanul de Ghimbav și, într-un interval de timp mediu, Vulcanul să vină cât mai aproape de Ghimbav, să se reducă decalajele între cele două comunități, pe care le despart 10 minute de mers cu mașina”.

Modelul propus de Benea

Social-democratul a spus că el și colegii săi din PSD sunt „condamnați, ca partid de guvernământ”, să formuleze „propunerea finală înainte de angajarea răspunderii și/sau un referendum la nivel național”.

„Eu am propus, ca punct de plecare în această dezbatere, modelul curților de apel, repet, ca punct de plecare, pentru că este un sistem care el însuși este complicat și cazon și s-a dovedit eficient în relația cu cetățeanul (…). Eu cred că numărul românilor care trec pragul unei curți de apel este net superior numărului românilor care trec pragul unui consiliu județean”, a adăugat Benea.

Întrebat dacă viitoarele regiuni ar trebui să se numească tot „județe”, el a spus: „Categoric, ca să nu intrăm în coliziune cu Constituția, rămânem la «județe». Județele sunt de pe vremea lui Ștefan cel Mare pomenite în hrisoave. Nu văd de ce am importa acest cuvânt, care este la modă la nivelul Uniunii Europene, «regiuni»”.

„Noi suntem singura țară din Uniunea Europeană care n-avem nicio regiune de 1.000.000, cu excepția Bucureștiului, care e un capitol aparte”, a adăugat Dragoș Benea.

În opinia lui, dacă regiunile ar avea 1.000.000 de locuitori, „competiția pe fonduri de coeziune va fi mai acerbă ca niciodată”. „România, din 2007 până astăzi, s-a dezvoltat în principal datorită fondurilor de coeziune”, a precizat auroparlamentarul.

Despre o eventuală moțiune de cenzură care ar urma unei asumări a răspunderii Guvernului pe reforma administrativă, el a arătat că nu vrea să intre în speculații.

„Nu vreau să intru în tipul acesta de speculații. (…) Depinde foarte mult de curajul pe care PSD îl va avea în a promova acest proiect și cu ce variantă va veni pe masă, pentru că e riscant ca la 60 de ani de la harta lui Ceaușescu – s-au schimbat atâtea căi de comunicare și comunicații – noi să le spunem oamenilor că nu putem schimba acea hartă. (…) Înseamnă că am pune sub semnul întrebării tot ce s-a realizat în România în ultimii 20 de ani”, a explicat vicepreședintele PSD.