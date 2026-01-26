Sari direct la conținut
Bolojan își va putea lua cozonacul favorit și din Capitală. Producătorul din Oradea își deschide cafenea la doi pași de Guvern

Cozonac de Crăciun. Foto: Alexe Cristina | Dreamstime
Cozonac de Crăciun. Foto: Alexe Cristina | Dreamstime

Honest Food, care operează două restaurante în Oradea, sub denumirea Piața9 și produce cozonacii Babka, pe care premierul Bolojan i-a făcut cadou de Crăciun miniștrilor, va deschide o cafenea și în București, foarte aproape de Guvern. Compania recrutează în prezent personal pentru noua locație, conform datelor Profit.ro.

Foto: Dreamstime

