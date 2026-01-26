Bolojan își va putea lua cozonacul favorit și din Capitală. Producătorul din Oradea își deschide cafenea la doi pași de Guvern
Honest Food, care operează două restaurante în Oradea, sub denumirea Piața9 și produce cozonacii Babka, pe care premierul Bolojan i-a făcut cadou de Crăciun miniștrilor, va deschide o cafenea și în București, foarte aproape de Guvern. Compania recrutează în prezent personal pentru noua locație, conform datelor Profit.ro.
