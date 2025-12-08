Bolojan, primul mesaj public pentru Ciucu, după victoria la alegerile pentru Primăria Capitalei

Mesajul premierului Ilie Bolojan vine după ce Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat rezultatele centralizate din toate secțiile de votare din București. Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a câștigat alegerie după ce a obținut 36,16% din voturi.

La declaraţiile de după închiderea urnelor şi anunţarea rezultatelor exit-poll de duminică seară, Ciprian Ciucu a apărut alături de premierul Ilie Bolojan şi de fostul preşedinte PNL, Ludovic Orban. Premierul nu a făcut însă nicio declarație aseară, ci a transmis un mesaj pe Facebook-ul său luni de dimineață.

„Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competența probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în acești ani și prin atașamentul față de București, sunt convins că va schimba fața Capitalei. Mulțumesc cetățenilor din București pentru sprijinul acordat!”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a continuat: „Voi colaborara cu Ciprian Ciucu și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern. Respect!”.

Ciprian Ciucu de la PNL este marele câștigător la alegerile pentru Primăria Capitalei, la mare distanță de urmăritorii săi. Pe locul doi s-a clasat Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a luat fața pesedistului Daniel Băluță, primarul din Sectorul 4.

Ciucu a câștigat în cinci din cele șase sectoare și a fost aproape să câștige inclusiv și în Sectorul 4, acolo unde primar era contracandidatul de la PSD Daniel Băluță. HotNews vă prezintă posibilitatea de a intra să vedeți rezultatele alegerilor, defalcate pe sectoare, cartiere și secții de vot.