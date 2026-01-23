Bolojan răspunde atacurilor furibunde ale PSD, care l-a acuzat de „scamatorii cu deficitul”: Vă rog să vă aduceți aminte de 2024

Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu la Radio România Actualități, că deficitul bugetar va depăși „foarte probabil 8%” la finalul anului 2025, după ce se vor înregistra și datoriile cu care statul intră în 2026. „Vă rog să vă aduceți aminte că în 2024, deficitul a fost pe două componente. Prima dată a fost 8,7% pe cash, după care, când s-au adunat arieratele și datoriile, a devenit 9,3%”, a spus premierul, întrebat despre atacurile liderilor PSD, care l-au acuzt de „scamatorie contabilă” în legătură cu bugetul.

Bolojan i-a răspuns preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, și a spus că deficitul anunţat este cel pe cash şi este unul de etapă, pentru că el se finalizează în martie, atunci când se înregistrează și datoriile cu care România intră în anul următor, adică în 2026. Când vor fi înregistrate și aceste datorii vom depăşi, foarte probabil, 8% deficit, a precizat premierul: „Acum suntem la un deficit bugetar pe cash de 7,7% și când se vor aduna aceste arierate pe care le are statul, vor fi câteva puncte procentuale, cu siguranță vom avea un deficit mai mare”.

Pe de altă parte, a adăugat el, „cu cât ai redus situația mai mult, cu atât efectele pe anul acesta vor fi mai scăzute, pentru că România s-a angajat să ajungă la un deficit de 3% în 2030”.

„Deci noi avem o scară pe care trebuie să coborâm. Dacă ai coborât, de exemplu, două scări într-un an, înseamnă că anul viitor va trebui să faci o coborâre mai mică.

„Și deci nu este niciun fel de problemă asta, dar este surprinzător să vezi un partid din coaliție care are și el meritul de a ajunge în această situație, pentru că acest rezultat este un efort de echipă a tuturor miniștrilor, al parlamentarilor care au susținut proiecte de legi, pentru că fără reducerea cheltuielilor în administrație, fără sporul de condiții vătămătoare, care a fost redus, fără cele 10% la fondurile europene, care au fost reduse, fără măsurile din educație, care au fost luate, nu puteam să ne reducem cheltuielile de salarii într-o lună de la 14,2-14,3 miliarde la 13,6 miliarde în ultimele luni, în așa fel încât să avem un trend descendent a cheltuielilor de salarii ș.a.m.d. Acestea sunt realitățile”, a afirmat premierul.

Cu ce datorii intră România în 2026

Ilie Bolojan a explicat apoi cu ce datorii a intrat statul în 2026, care vor face ca deficitul să depășească 8% la finalul anului trecut. Este vorba despre restanțe în zona de energie sau în cea de sănătate, pentru plata concediilor medicale. Într-un an, România plătește concedii medicale de aproximativ 6 miliarde de lei, adică de 1,2 miliarde de euro.

Atingerea țintei de deficit era o necesitate, a mai spus premierul, precizând că România a recâștigat credibilitatea în fața piețelor, după ce în anii trecuți nu ne-am respectat angajamentele și țintele de deficit.

„A fost un obiectiv important și asta contribuie la scăderea dobânzilor pe care le plătește România”, a subliniat acesta.

PSD l-a acuzat pe Bolojan de „scamatorii contabile”

În ultima perioadă, mai mulți lideri PSD au lansat atacuri în serie la adresa Guvernului și a premierului. Unul dintre ei este chiar președintele partidului, Sorin Grindeanu. El a fost întrebat miercuri seara, într-o intervenție la Antena3 CNN, dacă „românii au fost victimele unei scamatorii”.

„Da, dar mai elaborată. Noi am spus de la început, trebuie să continue investiţiile. Şi au continuat. Sigur, cu lupte din acestea pe care dumneavoastră le-aţi transmis. Dom’le, trebuie să continue investiţiile, Anghel Saligny, de exemplu. Ca să dau un exemplu, unde a fost cea mai puternică luptă. Şi-au continuat. Şi a plătit, e adevărat, până când s-a închis sistemul, în 2 octombrie. Dar s-au plătit la zi”, a răspuns Grindeanu.

Marți, președintele PSD spunea că se așteaptă „ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în fața Comisiei Europene” pentru că „nu te poți lăuda că ai tăiat de la investiții și ai crescut taxele și impozitele”.

Luni, într-o intervenție la Digi24, Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai influenți lideri din PSD, a susținut că nu e cert dacă social-democrații vor rămâne sau nu la guvernare.

„Noi nu vrem scandal, dar în momentul în care nu se ține cont de absolut nimic și domnul Bolojan doar ne informează cum consideră dumnealui că trebuie gestionat în România, uitând că PSD are aproape 50% din coaliție, nu este în regulă. Nu poate să vină cineva cu 11% ca să nu țină cont deloc de PSD”, a mai declarat Lia Olguța Vasilescu.

În aceeași zi, Claudiu Manda, care ocupă a doua cea mai importantă funcție din partid, a declarat la Antena 3 CNN că oamenii observă că premierul Ilie Bolojan „nu se consultă cu nimeni și că unele dintre măsuri noi (n.red. – social-democrații) încercăm să le corectăm, altele ne-au scăpat”. El este soțul Liei Olguța Vasilescu, cei doi sunt printre cei mai longevivi lideri ai partidului.

„Nu aș vrea să spun, vorbind tot așa plastic, că domnul Bolojan cântă și noi dansăm ci mai degrabă că nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm și că va veni un moment în care o să spunem «Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul»”, a mai spus Manda.

Unul dintre cele mai dure atacuri la adresa lui Bolojan a venit de la fostul premier și președinte al PSD Marcel Ciolacu.

A urmat apoi fostul premier Marcel Ciolacu, care l-a acuzat pe premierul Bolojan că „a sacrificat oameni, a mințit instituții și a manipulat cifre”.