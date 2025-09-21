„Bolojan sau Dumnezeilă?”. Scenariile lui CTP înaintea deciziei CCR cu privire la pensiile magistraților

Cristian Tudor Popescu a scris un scurt comentariu, duminică, cu privire la ședința pe care o va avea Curtea Constituțională a României (CCR) miercuri pe tema legii privind pensiile magistraților.

Gazetarul a expus două scenarii pe care le vede posibile ca efect pentru decizia de miercuri a judecătorilor constituționali.

„Bolojan sau Dumnezeilă? Dacă miercuri CCR va respinge legea care mai taie din pensiile speciale ale magistraților, premierul Bolojan va demisiona. Dacă miercuri CCR va aproba legea, onor Justiția Română, drept răspuns pentru dauna la teșcherea, îl va scoate curat ca argintul strecurat pe Georgescu Dumnezeilă”, a scris Cristian Tudor Popescu, duminică, pe Facebook.

Legea a fost atacată la CCR de Înalta Curte

Legea privind pensiile magistraților s-a numărat printre cele cinci proiecte adoptate de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii în 1 septembrie, ca parte a pachetului 2 de măsuri.

În 4 septembrie, legea a fost atacată la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție, care susține că „a fost ignorată, încă o dată, importanța pensiei de serviciu în economia principiului independenței justiției”.

La o zi după ce a angajat răspunderea Guvernului pe pachetul de măsuri, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de HotNews într-o conferință de presă dacă își va da demisia în cazul în care proiectul de lege privind pensiile magistraților va pica la CCR.

„Când ai un proiect important care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, a răspuns liberalul.