Bolojan spune clar ce nu va accepta după consultările de la Cotroceni

Premierul interimar Ilie Bolojan reconfirmă ferm că PNL nu va mai guverna alături de PSD și anunță trecerea în opoziție dacă social-democrații intră în Executiv.

„Datorită experienţei pe care am avut-o în aceste zece luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care PSD a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajelor vizavi de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, PNL nu va mai face o coaliţie, în perioada următoare, cu PSD”, a spus Ilie Bolojan sâmbătă, după întâlnirea cu Biroul Judeţean extins al PNL Timiş, potrivit News.ro.

În condiţiile în care PSD va fi în guvernare, „PNL va fi în opoziţie”, a mai spus el. În ședința Biroului Politic Național al PNL din 5 mai, Bolojan a impus adoptarea unei rezoluții oficiale prin care partidul refuză orice alianță cu PSD și decide trecerea în opoziție

Poziția liberalilor este în linie cu cea a președintelui USR, Dominic Fritz. Cei doi lideri au convenit sâmbătă, înaintea consultărilor de luni, că ambele formațiuni refuză orice formulă de guvernare alături de PSD.

Bolojan a precizat totuși că partidul său nu fuge de răspundere și caută o formulă prin care România să poată fi guvernată pe termen scurt. Pe viitor însă, liderul liberal se gândește la alegerile viitoare.

„Obiectivul pe termen mediu, pentru 2028, este să creăm o alternativă pentru românii care vor modernizarea țării, astfel încât aceștia să regăsească în PNL un partid pe care să îl voteze cu încredere în 2028. Este un obiectiv important, pentru care îmi voi dedica energia reformării partidului nostru”, susține președintele PNL.

Consultări luni la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan va deschide luni, la Palatul Cotroceni, seria consultărilor oficiale cu cele opt grupuri parlamentare, iar prima formațiune invitată la discuții este PSD.

Șeful statului a dat asigurări în această săptămână că actuala criză politică de la București va avea o rezolvare prooccidentală. În plus, președintele a exclus din start scenariul unor alegeri anticipate, invocând dificultățile constituționale ale unui astfel de scenariu.

Vineri, Nicușor Dan a precizat că nu va anunța numele noului premier desemnat în primele două zile ale săptămânii. În cadrul întâlnirilor cu liderii politici, prioritatea sa absolută va fi identificarea unei majorități parlamentare clare care să poată susține viitorul Guvern.