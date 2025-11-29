Sari direct la conținut
Bolt îi contrazice pe șoferii care au amenințat cu proteste în România

Mașină Bolt. Sursă foto: Dreamstime.com

Platforma de servicii de transport (ride-hailing) Bolt susține că revendicările șoferilor, care au anunțat proteste pentru săptămâna viitoare, nu sunt întemeiate, deoarece numărul partenerilor a crescut în ultimul an, iar tarifele reclamate sunt dinamice, scalate de un algoritm care ține cont o întreagă listă de condiții obiective.

