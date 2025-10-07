Bombardamente raportate la doar un kilometru de centrala nucleară Zaporojie. Avertismentul șefului AIEA

Cele 6 reactoare ale centralei nucleare Zaporojie, fotografiate de la distanță, FOTO: Smoliyenko Dmytro-Ukrinform Abaca Press / Profimedia Images

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că echipa sa de la cea centrala nucleară din Zaporojie, situată în sudul Ucrainei și care e cea mai mare din Europa, a auzit luni mai multe bombardamente în apropiere, ceea ce amplifică riscul unor consecinţe catastrofale, potrivit agențiilor de presă Reuters şi UNN, citate de Agerpres.

Rafael Grossi, şeful acestui organism ONU de supraveghere nucleară, avertizează într-o postare pe platforma X că aceste bombardamente cresc riscurile de securitate nucleară la centrala din Zaporojie, care de aproape două săptămâni funcţionează fără alimentare externă din cauza unei linii electrice avariate.

Conform experţilor AIEA, două proiectile au căzut la o distanţă de 1,25 km de perimetrul centralei, după o serie de tiruri în vecinătatea uzinei din Zaporojie.

Agenţia de presă ucraineană UNN a relatat anterior că directorul general al AIEA poartă negocieri atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina pentru restabilirea alimentării externe cu energie electrică a centralei nucleare din Zaporojie.

Forțele rusești au ocupat centrala în 2022, la scurt timp după ce președintele Vladimir Putin a ordonat declanșarea „operaţiunii militare speciale” în Ucraina și a trimis zeci de mii de soldați în țara vecină. Rusia controlează de atunci centrala nucleară din Zaporojie.