Rușii folosesc generatoarele diesel de urgență pentru a răci reactoarele centralei nucleare Zaporojie: „Este extrem de important ca alimentarea externă să fie restabilită”
Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, este răcită de generatoare diesel de urgență pentru a noua zi consecutivă, după ce o linie de alimentare externă a fost întreruptă, a declarat miercuri conducerea sa rusă, citată de Reuters.
Agenția de stat rusă RIA a citat conducerea instalată de ruși la centrală, care a afirmat că alimentarea de rezervă cu electricitate este suficientă pentru moment, însă reluarea alimentării normale printr-o sursă externă – linia Dneprovskaya – este imposibilă din cauza bombardamentelor ucrainene.
Ucraina a declarat în schimb că bombardamentele rusești împiedică restabilirea alimentării externe.
Lupta intensă cu drone și artilerie în jurul mai multor centrale nucleare uriașe construite în Ucraina în perioada sovietică a declanșat în mod repetat avertismente grave din partea agenției nucleare a Națiunilor Unite, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), privind pericolul unui accident nuclear major.
Ultima linie de alimentare externă rămasă către centrala Zaporojie a fost întreruptă în timpul luptelor din 23 septembrie.
Electricitatea este necesară pentru pomparea apei în centrală, pentru a răci reactoarele și combustibilul uzat. Atât autoritățile ruse, cât și AIEA, au subliniat că nivelurile de radiație la centrală sunt normale.
Avertismentul AIEA despre situația de la centrală
„Cea mai mare centrală nucleară din Europa este fără alimentare externă de mai bine de o săptămână, ceea ce reprezintă de departe cel mai lung astfel de eveniment în mai mult de trei ani și jumătate de război”, a avertizat însă directorul general al AIEA, Rafael Grossi.
Conducerea rusă a centralei a declarat că generatoarele de urgență sunt suficiente pentru moment și că doar o parte dintre ele sunt utilizate. Toate echipamentele funcționează normal, a mai dat asigurări aceasta.
Centrala Zaporojie are șase reactoare sovietice VVER-1000 V-320, răcite și moderate cu apă, ele conținând uraniu-235. Toate reactoarele sunt în prezent oprite, deci mai reci decât de obicei.
Riscul este că, fără nicio sursă de energie – externă sau furnizată de generatoarele de urgență – combustibilul nuclear, aflat la doar 500 km de locul celui mai grav accident nuclear din lume – dezastrul de la Cernobîl din 1986 – nu ar fi răcit și ar risca topirea.
„Starea actuală a unităților de reactoare și a combustibilului uzat este stabilă, atât timp cât generatoarele diesel de urgență sunt capabile să furnizeze suficientă energie pentru menținerea funcțiilor esențiale legate de siguranță și a răcirii”, a spus Grossi.
„Este extrem de important ca alimentarea externă să fie restabilită”, a subliniat el.
Forțele rusești au ocupat centrala în 2022, la scurt timp după ce președintele Vladimir Putin a trimis zeci de mii de soldați în Ucraina. Rusia controlează centrala de atunci.