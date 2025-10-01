Rușii folosesc generatoarele diesel de urgență pentru a răci reactoarele centralei nucleare Zaporojie: „Este extrem de important ca alimentarea externă să fie restabilită”

Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, este răcită de generatoare diesel de urgență pentru a noua zi consecutivă, după ce o linie de alimentare externă a fost întreruptă, a declarat miercuri conducerea sa rusă, citată de Reuters.

Agenția de stat rusă RIA a citat conducerea instalată de ruși la centrală, care a afirmat că alimentarea de rezervă cu electricitate este suficientă pentru moment, însă reluarea alimentării normale printr-o sursă externă – linia Dneprovskaya – este imposibilă din cauza bombardamentelor ucrainene.

Ucraina a declarat în schimb că bombardamentele rusești împiedică restabilirea alimentării externe.

Lupta intensă cu drone și artilerie în jurul mai multor centrale nucleare uriașe construite în Ucraina în perioada sovietică a declanșat în mod repetat avertismente grave din partea agenției nucleare a Națiunilor Unite, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), privind pericolul unui accident nuclear major.

Ultima linie de alimentare externă rămasă către centrala Zaporojie a fost întreruptă în timpul luptelor din 23 septembrie.

Electricitatea este necesară pentru pomparea apei în centrală, pentru a răci reactoarele și combustibilul uzat. Atât autoritățile ruse, cât și AIEA, au subliniat că nivelurile de radiație la centrală sunt normale.

Cele 6 reactoare ale centralei nucleare Zaporojie, fotografiate de la distanță, FOTO: Smoliyenko Dmytro-Ukrinform Abaca Press / Profimedia Images

Avertismentul AIEA despre situația de la centrală

„Cea mai mare centrală nucleară din Europa este fără alimentare externă de mai bine de o săptămână, ceea ce reprezintă de departe cel mai lung astfel de eveniment în mai mult de trei ani și jumătate de război”, a avertizat însă directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Conducerea rusă a centralei a declarat că generatoarele de urgență sunt suficiente pentru moment și că doar o parte dintre ele sunt utilizate. Toate echipamentele funcționează normal, a mai dat asigurări aceasta.

Centrala Zaporojie are șase reactoare sovietice VVER-1000 V-320, răcite și moderate cu apă, ele conținând uraniu-235. Toate reactoarele sunt în prezent oprite, deci mai reci decât de obicei.

Riscul este că, fără nicio sursă de energie – externă sau furnizată de generatoarele de urgență – combustibilul nuclear, aflat la doar 500 km de locul celui mai grav accident nuclear din lume – dezastrul de la Cernobîl din 1986 – nu ar fi răcit și ar risca topirea.

„Starea actuală a unităților de reactoare și a combustibilului uzat este stabilă, atât timp cât generatoarele diesel de urgență sunt capabile să furnizeze suficientă energie pentru menținerea funcțiilor esențiale legate de siguranță și a răcirii”, a spus Grossi.

„Este extrem de important ca alimentarea externă să fie restabilită”, a subliniat el.

Forțele rusești au ocupat centrala în 2022, la scurt timp după ce președintele Vladimir Putin a trimis zeci de mii de soldați în Ucraina. Rusia controlează centrala de atunci.