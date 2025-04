Bombardier nuclear rusesc Tu-22M3, distrus de dronele ucrainene „chiar când ateriza”, susține comandantul Oleksandr Sîrskîi

O dronă ucraineană a distrus „în urmă cu câteva zile” un bombardier rusesc cu rază lungă de acțiune Tu-22M3 staționat, a anunțat comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, într-un interviu acordat publicației LB.UA și publicat miercuri.

„Acum câteva zile, operațiunile noastre încununate de succes au distrus un bombardier Tu-22M3. Chiar când a aterizat, a fost lovit de drona noastră”, a afirmat Sîrskîi în interviu, discutând despre impactul atacurilor cu drone cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

A few days ago, our successful actions led to the destruction of a Tu-22M3 strategic bomber. It had just landed — and our drone struck it. Estimated cost: around 100 million dollars—@CinC_AFU Oleksandr Syrskyi. pic.twitter.com/9dvQDnEGlq