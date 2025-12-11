Bombardiere strategice ale SUA s-au alăturat forțelor japoneze într-o demonstrație de forță după provocările ruso-chineze

Un bombardier B-52H „Stratofortress” însoțit de avioane de luptă în timpul unor exerciții (imagine ilustrativă), FOTO: Sra Karrla Parra/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia Images

Guvernul de la Tokyo a anunțat joi că bombardiere americane cu capacitate de a transporta focoase nucleare au survolat Marea Japoniei alături de avioane de vânătoare japoneze miercuri, într-o demonstraţie de forţă după exerciţiile ruso-chineze desfăşurate în aer şi pe mare în jurul țării insulare şi a Coreei de Sud, transmite Reuters.

Japonia şi Statele Unite „şi-au reafirmat hotărârea fermă de a preveni orice tentativă unilaterală de modificare a status quo-ului prin forţă şi au confirmat nivelul de pregătire al Forţelor de Autoapărare (SDF) şi al forţelor americane”, a transmis Ministerul japonez al Apărării într-o declaraţie de joi. Forțele de Autoapărare este denumirea oficială folosită de Japonia pentru forțele sale armate.

Zborul a două bombardiere strategice americane B-52 împreună cu trei avioane japoneze F-35 invizibile pe radar şi trei avioane F-15 de superioritate aeriană a fost prima ocazie în care SUA şi-au afirmat prezenţa militară de când China a început exerciţiile militare în regiune săptămâna trecută.

Demonstraţia vine după un zbor comun de bombardiere strategice chineze şi ruse în Marea Chinei de Est şi Pacificul de Vest marţi, precum şi după exerciţii separate ale unui portavion chinez, care au determinat Japonia să ridice avioane de interceptare pe motiv că au fost vizate cu fascicule radar, potrivit guvernului de la Tokyo.

SUA afirmă că alianța sa cu Japonia este „de neclintit”

Incidentul cu aeronavele de pe portavion a atras critici din partea Washingtonului, care a declarat că situaţia „nu contribuie la pacea şi stabilitatea regională” şi a reafirmat că alianţa cu Japonia este „de neclintit”.

Atât Japonia, cât şi Coreea de Sud găzduiesc forţe americane, Japonia având cea mai mare concentrare de putere militară americană în afara teritoriului SUA, inclusiv un grup de luptă cu portavion şi o forţă expediţionară a Pușcașilor Marini americani.

Generalul Hiroaki Uchikura, șeful Statului Major al Forţelor Armate japoneze, a declarat că zborul comun de bombardiere al Chinei şi Rusiei a fost în mod clar o demonstraţie de forţă îndreptată către Japonia.

„Considerăm acest lucru un motiv de profundă îngrijorare din perspectiva securităţii Japoniei”, a spus Uchikura, cel mai înalt ofiţer militar în activitate al ţării, într-un briefing de presă.

China a respins acuzaţiile Tokyo, afirmând că avioanele japoneze care au zburat în apropierea portavionului au pus în pericol operaţiunile sale aeriene la sud de Japonia.

Avioane ale Chinei și Rusiei s-au apropiat și de Coreea de Sud

Armata Coreei de Sud a declarat că a ridicat de asemenea avioane de luptă când aeronavele chineze şi ruse au intrat marţi în zona sa de identificare aeriană, o zonă ce se extinde dincolo de spaţiul său aerian şi este folosită pentru avertizare timpurie.

Nave şi aeronave militare chineze operează aproape zilnic în jurul Taiwanului, într-un demers despre care guvernul de la Taipei spune că face parte din campania continuă de presiune a Beijingului.

Joi, Ministerul Apărării din Taiwan a raportat o creştere a prezenţei militare chineze pentru a doua zi consecutiv. Acesta a anunţat că a detectat 27 de aeronave, inclusiv bombardiere H-6K cu capacitate nucleară, desfăşurând o „patrulă de pregătire pentru luptă”, împreună cu nave de război în jurul insulei.

Miercuri târziu, ministerul taiwanez a declarat că avioane chineze J-16 şi bombardiere H-6 au efectuat din nou antrenamente pe distanţe lungi în Pacificul de Vest după ce au trecut la sud de Taiwan.

Tensiunile regionale au escaladat dramatic după ce premierul japonez Sanae Takaichi a provocat luna trecută o dispută cu Beijingul prin comentariile sale despre modul în care Tokyo ar putea reacţiona la un atac ipotetic al Chinei asupra Taiwanului.

China revendică Taiwanul guvernat democratic ca teritoriu al său şi nu a exclus folosirea forţei pentru a prelua controlul asupra insulei, care se află la puţin peste 100 km de teritoriul japonez şi este înconjurată de rute maritime de care depinde Japonia.