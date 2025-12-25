Bombardiere strategice rusești la nord de Scandinavia. „Avioane de vânătoare ale unor țări străine” au intervenit pentru a le escorta

Bombardiere rusești capabile să poarte armament nuclear au efectuat un zbor „programat” deasupra Mării Norvegiei și Mării Barents, determinând „avioane de vânătoare ale unor țări străine” să intervină pentru a le escorta, a anunțat Ministerul rus al apărării, joi, potrivit agențiilor de presă din țară, transmite AFP.

Moscova nu a dezvăluit nici data zborurilor efectuate de aeronavele Tu-95 și nici numele țărilor care au ridicat de la sol avioane de vânătoare.

„Bombardiere strategice Tu-95, capabile să transporte rachete, au efectuat un zbor programat deasupra apelor neutre din Marea Barents și Marea Norvegiei”, a declarat ministerul, referindu-se la zone aflate la nord de Scandinavia, respectiv nord-vest de Rusia.

„În anumite etape ale rutei, bombardierele cu rază lungă de acțiune au fost escortate de avioane de vânătoare din țări străine”, a mai declarat Ministerul rus al apărării.

Instituția susține că astfel de zboruri au loc în mod regulat în diverse regiuni și nu încalcă dreptul internațional.

Tot în această lună, Coreea de Sud și Japonia au criticat zborurile aeronavelor militare rusești și chineze din apropierea teritoriilor lor, zboruri care le-au făcut să ridice de la sol avioane de vânătoare.

Potrivit Tokyo, două bombardiere rusești Tu-95 au zburat de la Marea Japoniei spre Marea Chinei de Est, iar apoi au făcut un zbor comun cu două bombardiere chineze H-6.

Foto: Meoita | Dreamstime.com