Bonificația de 3% pentru firmele corecte: Procedura de acordare s-a actualizat. Situația în care poate fi diminuată sau anulată

Ordinul de actualizare a procedurii de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2024 sau anului fiscal modificat care începe în anul 2024 a fost publicat în Monitorul Oficial.

Citiți mai multe și comentați pe StartupCafe.ro.

Sursă: © Rochu2008 | Dreamstime.com