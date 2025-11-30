Bradul de Crăciun instalat într-un cartier din Suceava a dispărut brusc după ce s-au aprins luminițele. Ce spune poliția

Un brad de Crăciun amplasat cartierul Iţcani din municipiul Suceava a dispărut, la doar o zi după ce a fost ornat, iar luminiţele puse în funcţiune, potrivit presei locale.

Sucevenii din cartierul Iţcani au avut neplăcuta surpriză să constate că, după ce vineri municipalitatea a montat şi ornat un brad de Crăciun în cartierul lor, pomul amplasat în faţa Centrului Multifuncţional „Arta” a fost de negăsit.

Pe amplasamentul în care acesta s-a aflat, localnicii au găsit nişte cetină şi câteva ornamente, relatează Monitorul de Suceava.

„M-a sunat un vecin să îmi spună că bradul nu mai este. Prima dată am crezut că este o glumă, dar apoi când am ieşit la stradă am constatat că erau venite două maşini mari. Au scos luminiţele, au hăcuit bradul, l-au încărcat şi au plecat. (…) Era singurul simbol al Crăciunului de aici, din Iţcani, pentru că în rest nu mai avem nici măcar o sârmă care să lumineze”, a declarat un localnic pentru publicația locală.

Surse din Poliţia Suceava au precizat pentru News.ro că bradul din cartierul Iţcani nu a fost furat, ci a fost ridicat chiar de către cei care îl amplasaseră acolo, după ce aceştia şi-au dat seama că pomul este unul mare, iar suportul folosit pentru fixarea lui nu este adecvat, bradul riscând că cadă peste trecători.

Conform Monitorul de Suceava , pomul va fi adus înapoi, în cartierul Iţcani, săptămâna viitoare.