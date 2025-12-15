Bradul de Crăciun: cum verifici cât de mult a trecut de la momentul recoltării, când cumpărăm și cât costă

Îi spunem brad de Crăciun, deși tehnic, cele mai vândute specii în România sunt brazii, molizii și cei din specia Douglas, după cum ne-a explicat un specialist Romsilva cu care HotNews a discutat. Bradul este un gen care cuprinde aproximativ 45-55 de specii de conifere, dar cele mai cunoscute sunt bradul, molidul și pinul.

Odată recoltat, durata lui de viață până când apare procesul de ”uscare” depinde de modul în care a fost conservat, mai spune expertul.

”Dacă a fost ținut în condiții de temperatură scăzute, el se păstrează circa 3 săptămâni. Dacă a fost ținut în încăperi cu temperaturi mai ridicate, evident că mai puțin. Dar trebuie avut în vedere că până în momentul în care sunt cumpărați dintr-o piață din Capitală, poate trece o săptămână de la recoltare”, mai spune specialistul Romsilva.

”Gândiți-vă că poate au fost recoltați undeva în Maramureș, apoi au fost depozitați, după care urcați într-un camion și transportați la București. Așa că probabil că ei au deja 4-5 zile când ajung în piață, unde mai așteaptă alte 2-3 zile până își găsesc cumpărător”, mai spune acesta.

Trei metode prin care putem să verificăm cât de mult a trecut de la momentul recoltării

Una din metode e să-l scuturați puțin. Dacă deja încep să-i cadă acele, e clar că nu va mai ține mult la temperatura din cameră.

Altă metodă este să vă uitați atent la cum sunt dispuse acele bradului. Ele ar trebui să fie dispuse în formă de pieptene. Dacă ele sunt deja orientate în jos sau nu mai repectă acea structură de pieptene, bradul este vechi.

În fine, o a treia metodă este să strângeți ușor în pumni o crenguță de brad. Dacă vă rămân ace în palmă, înseamnă că arborele nu mai are sevă și nu va mai ține mult, mai ales la 20-22 de grade cât sunt într-o încăpere.

Cât ”ține” un brad la temperatura camerei?

La o temperatură medie de 22 de grade, un brad nu rezistă mai mult de o săptămână-10 zile. După această perioadă începe să ”se scuture” (să-i cadă acele). Durata lui de ”întrebuințare” poate fi prelungită dacă pulverizăm periodic puțină apă pe crengi.

Prin urmare, specialistul Romsilva recomandă ca perioada de cumpărare a bradului cu circa 5-7 zile înainte de Crăciun. ”Dar asta e o decizie personală a fiecăruia, desigur”, menționează el.

Brad natural sau artificial? ”Eu am curte în curte plantat un brad pe care îl împodobesc. Pentru copii folosesc un brad artificial de interior. Dar repet, fiecare cu opțiunile sale”, spune specialistul.

Cât costă bradul de Crăciun?

Prețurile unui brad de Crăciun variază foarte mult. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva oferă la vânzare, în total, 16.415 de pomi de Crăciun, arată un comunicat al companiei.

Dintre aceștia, 13.462 sunt din specia brad, iar alți 2.953 sunt din specia molid sau alte specii de rășinoase. Prețurile la achiziția directă, de la ocoalele silvice, depozite sau locurile de recoltare, pornesc de la 17 lei pentru un pom de Crăciun din specia molid, cu înălțimea de până în 1,3 metri, și ajung la 39 de lei pentru un exemplar de brad cu înălțimea între 2 și 3 metri.. Solicitările pentru exemplare de peste 3 metri înalțime sunt considerate comenzi speciale.

La Dedeman, prețurile pentru brazii naturali pornesc de la 129 de lei pentru un brad natural, Abies Nordmanniana, cu înălțimea 170 – 210 cm.

Pe eBrazi.ro, un brad Nordman de sub 1,5 metri costă 99 de lei, iar un Nordmann Standard 150 – 175 cm costă 165 lei.

La Hornbach, un brad natural de Crăciun Nordmann GOLD Standard 1,7-2,2 m are prețul de 129,00 lei pe bucată, iar un brad natural de Crăciun Nordmann Basic 1,1-1,5 m costă 75 de lei/ buc

Brazii artificiali sunt evident mai scumpi, prețurile pornind de la 270 de lei

Cele mai cunoscute specii de pomi de Crăciun

Bradul obişnuit (Abies) – Cunoscut pentru frumusețea sa, are o capacitate îndelungată de prospețime, iar ramurile sale rigide fac din el un pom excelent pentru ornamente grele, precum coronițe sau ghirlande. r.

Bradul argintiu – Este foarte apreciat în țara noastră datorită faptului că arborele este rezistent la secetă, căldură, fum și praf. Aceste lucruri fac din bradul argintiu un arbore ornamental foarte ușor de întreținut. Bradul argintiu a fost prima specie de arbore utilizată pe post de pom de Crăciun, însă pe parcurs a fost înlocuit cu alte specii care se dezvoltau mai ușor și cu mai puține cheltuieli.

Bradul Fraser – Ramurile bradului Fraser au o ușoară tendință de a crește în sus. Au o formă excelentă și o bună retenție a acelor. Sunt de culoare albastru-verde și au un miros plăcut.

Bradul Douglas – Are ace moi, verzi sau verzi-albătrui în nuanțe închise, radiind în toate direcțiile pe ramură. Când sunt zdrobite, aceste ace au un parfum dulce. Reprezintă una dintre cele mai importante specii de pomi de Crăciun din SUA. Bradul Douglas este menționat ca fiind cel mai înalt conifer catalogat vreodată. În 1939, șeful serviciului forestier american a estimat la 120 m înălțimea unui exemplar, cu o masă lemnoasă de 515 mc.

Molidul (Picea abies) – Deosebirile principale între brad şi molid constau în culoarea scoarţei (alburie la brad, roşiatică la molid), în aspectul coroanei arborilor maturi (rotunjită la vârf şi cu ramurile orizontale la brad, ascuţită la vârf şi cu ramurile lăsate în jos la molid) şi morfologia frunzelor (turtite pe două laturi şi colorate în alb pe spate, la brad şi patrumuchiate şi verzi-închis, la molid). Cele două specii se deosebesc şi în ceea ce priveşte conurile (femele): ridicate în sus la brad şi aplecate în jos la molid. Bradul este un arbore mai pretenţios sub aspectul condiţiilor de viaţă, preferând solurile mai umede şi feţele de munte mai încălzite de soare. În România, molidul ocupă 22 la sută din suprafaţa fondului forestier( peste 1 mil. ha) şi apare în întreg lanţul carpatic, exeptând masivele Semenic, Almăjului şi Locvei. În Carpaţii Orientali limita superioară de altitudine este 1500-1550m, iar în Meridionali este de 1700-1800m.

Molidul alb – Este excelent pentru ornamente; acele sale scurte, rigide au un vârf bont și un miros ușor înțepător când sunt zdrobite. Are un excelent colorit verde-albăstrui deschis și o foarte frumoasă formă naturală. Retenția acelor este mult mai bună decât în cazul altor molizi. Este o specie nativă din America de Nord, iar lujerii sunt glabrii (adică lipsiți de perișori).

Pinul – Are ace lungi şi frumoase. Rămâne proaspăt pentru mult timp și face șiel parte din familia pinaceelor. Pe teritoriul ţării noastre se întâlnesc mai multe specii de pin – Pinul de pădure (Pinus sylvestris), Pinul negru (Pinus nigra var. banatica), Zâmbrul (Pinus cembra) și Jneapănul (Pinus mugo). Zâmbrul este o specie indigenă, ce poate atinge 26m înălţime şi 2m în diametru. Arealul general al zâmbrului este exclusiv european. În România vegetează la limita superioară a zonei forestiere, de multe ori în fostele circuri glaciare. Se întâlneşte în Munţii Rodnei, Căliman, Bucegi, Făgăraş, Ţarcu, Godeanu, Retezat. Creşterea zâmbrului este înceată, el trăind peste 1000 de ani. La noi în ţară zâmbrul este ocrotit ca monument al naturii. Jneapănul este o specie de pin la care tulpina are o dezvoltare mai mare pe orizontală.

Pinul de pădure sau pinul silvestru – Acele acestui pin nu cad nici chiar atunci când sunt uscate, oferind o retenție excelentă a acestora.Culoarea este de un verde strălucitor.Un pom de Crăciun foarte comun în SUA, pinul de pădure are o rată de supraviețuire excelentă, este ușor de replantat, are o mare capacitate de rezistență și va rămâne proaspăt pe tot parcursul sezonului de vacanță.