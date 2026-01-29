Ana Barbosu, lăsată fără medalia olimpică. Tribunalul Federal Elvețian a dispus trimiterea cazului spre rejudecare la TAS

Apelul depus de partea americană în scandalul bronzului olimpic de la sol a fost admis de Tribunalul Federal Elvețian. Ana Maria Barbosu, 19 ani, rămâne, cel puțin deocamdată, fără medalia olimpică.

Lovitură de teatru în scandalul medaliei de bronz câștigată de Ana Barbosu la JO de la Paris 2024.

După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv îi acordase această medalie, în urma unei contestații depusă de delegația României, Tribunalul Federal Elvețian întoarce cazul spre rejudecare.

Contestația Sabrinei nu a fost luată în calcul, deci revizuirea și recursul au fost respinse.

Lui Jordan Chiles i s-a admis revizuirea, dar s-a respins recursul.

Toate detaliile, pe GOLAZO.ro.